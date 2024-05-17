Футболиста «Спартака» Промеса освободили из-под стражи в ОАЭ

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Футболист московского «Спартака» Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях, сообщает голландская газета Parool.
«Футболист Квинси Промес был освобожден в Дубае на определенных условиях», — пишет издание.Промес находился под стражей в Дубае с марта, ожидая решения о возможной экстрадиции в Нидерланды.
Полиция Дубая задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, после чего он был доставлен в полицейский участок. Футболист был задержан как виновник ДТП. Позже его арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов.
В Нидерландах против Промеса заведены два уголовных дела: одно — о контрабанде наркотиков, другое — о нападении на двоюродного брата.
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