Агент Поссо раскрыл, где особенно страстные фанаты

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Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо заявил, что в Турции и Южной Америке более яркие и страстные футбольные фанаты, чем в России.
«В Южной Америке и Турции фанаты более яркие и страстные. В России же люди приходят на футбол расслабленные», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Поссо.Он добавил, что болеть в футболе тоже надо уметь. Для того, чтобы взрастить эту культуру, по его мнению, надо привлекать молодёжь на трибуны.
Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что лучшими нападающими сезона в РПЛ являются спортсмены Константин Тюкавин и Джон Кордоба. Отдельно он выделил и таких игроков, как Хуниора Алонсо, Максима Осипенко, Эдуарда Сперцяна, Александра Черникова, а также Матвея Сафонов и Евгения Латышонка как лучших в своей специализации спортсменов в РПЛ.
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