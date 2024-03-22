Агент Сафонов о матче РФ – Сербия: «Праздник удался»

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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал победу Росси в матче против Сербии, отметив, что игра удалась.
«Праздник удался. Много болельщиков на трибунах, поле в идеальном состоянии. Игра была товарищеская, но всё равно было видно желание нашей сборной победить. Красной карточки там 100% не было. Было бы логичнее показать там жёлтую, но есть буква закона. Матч понравился, сербы несмотря на удаление смотрелись достойно», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Сафонов.
Он подчеркнул, что считает сборную Сербии сильной.
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