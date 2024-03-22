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Агент Сафонов о матче РФ – Сербия: «Праздник удался»

22 марта 2024, 15:48
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал победу Росси в матче против Сербии, отметив, что игра удалась.
«Праздник удался. Много болельщиков на трибунах, поле в идеальном состоянии. Игра была товарищеская, но всё равно было видно желание нашей сборной победить. Красной карточки там 100% не было. Было бы логичнее показать там жёлтую, но есть буква закона. Матч понравился, сербы несмотря на удаление смотрелись достойно», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Сафонов.

Он подчеркнул, что считает сборную Сербии сильной.


Ранее Сборная России по футболу разгромила Сербию в товарищеском матче со счётом 4:0. Матч проходил на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Следующий матч сборная России также состоится на стадионе «Динамо» – встреча с национальной командой Парагвая назначена на 20:00 по мск 25 марта.

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#спорт
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Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
22 марта 2024, 14:40

Фото: istockphoto / JohnAlexandr

Зинэтула Билялетдинов покидает пост главного тренера казанского «Ак Барса». Об этом говорится в телеграм-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В этом сезоне казанская команда закончила выступление в первом раунде Кубка Гагарина после поражения от екатеринбургского «Автомобилиста» со счетом 1-4. На пресс-конференции Билялетдинов отметил, что продолжит работать в хоккее, только в другом формате.

Также, специалист не согласился с тем, что ему не хватило мотивации в плей-офф.

Напомним, что в декабре 2022 года Билялетдинов в третий раз занял место главного тренера «Ак Барс» и вывел команду до финала Кубка Гагарина, где устпил победу столичному ЦСКА.

Билялетдинов также был главным тренером «Ак Барса» с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 год и добился трех побед в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018). Помимо этого, под его тренерством в чемпионате России побеждало московское «Динамо» (2000). В качестве тренера сборной России он стал чемпионом мира (2012).

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#казань
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Молодежная сборная России по футболу обыграла уругвайцев
Молодежная сборная России по футболу обыграла действующих чемпионов мира
22 марта 2024, 14:22

Фото: istockphoto / Rost-9D

Молодежная сборная России по футболу до 21 года обыграла команду Уругвая в товарищеском матче.
Уточняется, что в команде Уругвая игроки до 20 лет. Встреча, прошедшая в Монтевидео, завершилась со счетом 1:0 в пользу российской молодежной команды. Единственный мяч на 81-й минуте с пенальти забил Дмитрий Кучугура.

Игра, состоявшаяся в Монтевидео, завершилась со счетом 1:0 в пользу молодежной команды из России. Единственный мяч на 81-й минуте с пенальти в ворота забил Дмитрий Кучугура.

Напомним, что сборная Уругвая U-20 в настоящий момент является действующим чемпионом мира. Команда завоевала титутл в прошлом году.

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Умер экс-глава Федерации конного спорта СССР Михаил Буденный
22 марта 2024, 13:30

Фото: istockphoto / SergeyPankratov

Экс-глава Федерации конного спорта СССР Михаил Буденный умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Михаил Буденный — бывший президент Федерации конного спорта СССР и России. Михаил скончался в возрасте 79 лет, причины смерти не уточняются.

В заявлении говорится, что Михаил считался практиком конного дела и до последних лет активно участвовал в жизни конной федерации. Отметим, что о времени и месте похорон будет объявлено дополнительно

Михаил Буденный был сыном маршала СССР, командующего Первой конной армией РККА в период Гражданской войны Семена Буденного. Михаил выполнял обязанности президента федерации конного спорта с 1984 по 1993 год. С 1990 по 1995 год он являлся членом бюро Международной федерации конного спорта.

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#ссср
#конный спорт
#смерть
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Ассистентский покер Кучерова помог ему оторваться от Маккинона на пять баллов
22 марта 2024, 10:55

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Сан-Хосе Шаркс» российский форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал четыре результативные передачи, поучаствовав во всех голах своей команды. Теперь на его счету 122 очка и он на пять баллов опережает в гонке бомбардиров лиги Натана Маккинона.
Кучеров в нынешнем сезоне набрал фантастическую форму, передаёт «Спортбокс.ру». Он забросил по ходу чемпионата 41 шайбу и отдал 81 голевую передачу. Набрав 122 очка, нападающий «молний» и сборной России возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ. Он является главным претендентом на «Арт Росс Трофи» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол плюс пас в регулярном чемпионате НХЛ. Этим трофеем Кучеров уже владел в 2019 году.

В том же сезоне российский нападающий получил «Харт Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, а также «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов НХЛПА (профсоюза хоккеистов НХЛ). В составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита является двукратным обладателем «Кубка Стэнли», в 2020 и 2021 году. Эксперты признают Кучерова одним из сильнейших хоккеистов XXI века.

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#нхл
#эксперты
#приз
#хоккей
#чемпионат
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Российский хоккеист Панарин впервые в карьере забросил 40 шайб за сезон в НХЛ
22 марта 2024, 10:30

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Бостон Брюинз» российский форвард клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил три шайбы. Теперь на его счету 41 гол и это лучший его результат за всё время выступления в заокеанской лиге.
Ранее Панарину никогда не удавалось достичь отметки в 40 заброшенных шайб по ходу регулярного чемпионата, напоминает «Спортбокс.ру». Кроме того, Артемий по прозвищу Хлебушек обновил свой рекорд результативности. После матча с «Бостоном» на его счету 97 очков, набранных по ходу регулярного чемпионата. Он забросил в ворота соперников 41 шайбу и сделал 57 результативных передач. После игры российский нападающий предсказуемо был назван первой звездой матча.

Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» с сезона 2005/06 года, которому удалось по ходу турнира забросить 40 шайб и отдать 50 голевых передач. Последним, кто смог это сделать, был знаменитый чех Яромир Ягр.

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#хоккей
#матч
#чемпионат
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Школьницы из Павловского Посада стали чемпионками России по пожарно-спасательному спорту
22 марта 2024, 09:40

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Ученица Первого Лицея и семиклассница из МОУ СОШ № 10 Павлово-Посадского городского округа стали чемпионками России. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Чемпионам по пожарно-спасательному спорту проходил с 12 по 13 марта в городе Рязань.

Всего в соревнованиях приняли участие свыше 400 спортсменов из разных уголков России.

«Ученица 8 «Е» класса Евгения Шмидт заняла первое место на чемпионате МЧС России и Кубке ЦС ВДПО по пожарно-спасательному спорту. Полина Быкова в составе сборной Московской области завоевала золотую медаль в дисциплине «штурмовая лестница-2 этаж-учебная башня» среди девушек 13-14 лет», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что Евгения также принимала участие в составе сборной Московской области и выиграла золото в преодоление стометровой полосы с препятствием среди девушек 15-16 лет.

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#подмосковье
#павловский посад
#спортсмены
#мчс
#медаль
#золото
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Футболист Робиньо получил в Бразилии 9 лет за изнасилование в Италии
22 марта 2024, 07:17

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Верховный суд Бразилии постановил, что бывшая звезда национальной сборной и футбольного клуба «Манчестер Cити» Робиньо должен отбыть девятилетний тюремный срок в Бразилии за изнасилование, совершенное им в Италии ещё в 2017 году. Об этом пишет британское издание The Independent.
Футболист получил тюремный срок за участие в инциденте группового сексуального насилия во время его пребывания в итальянском «Милане». Из-за политики Бразилии против экстрадиции своих граждан Италия потребовала, чтобы он отбывал наказание на территории Бразилии.

«Нет никаких препятствий для приведения приговора в исполнение. Это было подтверждено судом в Милане, который является компетентным органом в этом деле <...> Подсудимый не предстал перед судом заочно в Италии, у него было представительство», — отметил судья Франсиско Фалько.

40-летний Робиньо, у которого есть возможность подать апелляцию, отрицает все обвинения, настаивая на том, что все происходило по обоюдному согласию. Он сдал свой паспорт бразильским властям и в настоящее время проживает в Сантосе, недалеко от Сан-Паулу. Сам Робиньо считает, что дело против него продиктовано расизмом и что, «будь он белым, все выглядело бы совсем иначе».

Ранее стало известно, что футбольная «Барселона» исключила бывшего защитника команды Дани Алвеса из раздела «Легенды клуба» на своем официальном сайте. 20 января 2023 года стало известно о задержании Алвеса в Испании по делу о сексуальных домогательствах, после чего он находился под стражей, при этом, как и Робиньо, отрицал обвинения и менял показания по делу. 22 февраля 2024 года ему вынесли приговор: 4,5 года тюремного заключения и запрет на приближение к жертве на 9,5 года.

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#спорт
#футбол
#тюрьма
#изнасилование
#италия
#бразилия
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Алексей Сорокин: «Игры дружбы» никак не связаны с политикой
ТАСС: Глава оргкомитета «Игр дружбы» Сорокин счел обвинения МОК необоснованными
21 марта 2024, 23:13

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов

«Игры дружбы» не имеют никакой связи с политикой, а объявления МОК необоснованны. Об этом заявил глава оргкомитета Алексей Сорокин, чьи млова передает ТАСС.
Он подчеркнул, что не увидел в реакции Международного олимпийского комитета строгих запретов. Сорокин отметил, что в оргкомитете не опасаются, что спортсмены откажутся приезжать в Россию на соревнования.

Ранее МОК призвал спортсменов и правительства стран отказаться от участия в Играх дружбы в России, отметив, что олимпийское движение выступает против политизации спорта и, в частности, организации Россией политизированных спортивных мероприятий.

В свою очередь, Госдума в этот же день, 19 марта, в первом чтении приняла законопроект о проведении Всемирных игр дружбы. Документ регулирует вопросы проведения игр, порядок продажи алкоголя в дни проведения соревнований, въезда спортсменов и волонтёров из-за рубежа, а также установления предельных цен на гостиницы.

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#спорт
#игры
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Футбольная сборная России разгромила команду Сербии
Сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче со счетом 4:0
21 марта 2024, 22:48

Фото: istock / Pixfly

Сборная России по футболу разгромила Сербию в товарищеском матче со счётом 4:0. Матч проходил на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Об этом информирует РИА Новости.
Счёт открыл полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук, забив гол с пенальти на 22 минуте. Второй гол на счету защитника «Ростова» Максима Осипенко на 32 минуте, на 55 минуте гол забил Алексей Миранчук. Четвертый мяч был забит Иваном Сергеевым за добавочное время.

Команда РФ могла довести счет до 5:0, но гол Арсена Захаряна отменили из-за положения вне игры.

Следующий матч сборная России также состоится на стадионе «Динамо» – встреча с национальной командой Парагвая назначена на 20:00 по мск 25 марта.

Перед началом товарищеского в память о комментаторе Василие Уткине прошла акция. На табло показали посвященный журналисту видеоролик. Помимо этого, была объявлена минута молчания.

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