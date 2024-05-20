Агент Сафонов назвал лучших нападающих сезона в РПЛ

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Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что лучшими нападающими сезона в РПЛ являются спортсмены Константин Тюкавин и Джон Кордоба.
«Что касается нападающих, то это Тюкавин и Кордоба. Пять голов Кассьерры не красят наш футбол, потому что люди просто убирают руки. Его поставил бы тройку, вместе с Даку и Голенкова. Егор молодой парень, который в этом сезоне сильно прибавил и забивал голы. На мой взгляд, он даже был сильнее Комличенко, но у того тоже были свои проблемы», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сафонов.
Отдельно он выделил и таких игроков, как Хуниора Алонсо, Максима Осипенко, Эдуарда Сперцяна, Александра Черникова, а также Матвея Сафонов и Евгения Латышонка как лучших в своей специализации спортсменов в РПЛ.
Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил о том, что ведущим игроком команды на данный момент является футболист Константин Тюкавин.
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