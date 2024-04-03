Агент Талаев сообщил о возвращении Чистякова в «Зенит»

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Футбольный агент Андрей Талаев заявил, что летом защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков вернётся в «Зенит».
«Дима сыграл очень качественно с ЦСКА за исключением этого момента со срезкой. Дальше пусть решает тренер. Изначально он точно вернётся. А потом посмотрим», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Талаев.
Эксперт добавил, что футболист доказал, что может играть качественно.
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