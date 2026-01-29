Агент прокомментировал возможный трансфер Уоллеса в петербургский «Зенит»
Бразильский агент Фабио Коста прокомментировал возможный трансфер 20-летнего нападающего «Фламенго» Яна Уоллеса в петербургский «Зенит».
По его словам, форвард ещё не готов к переходу в российский клуб.
«Если «Зенит» действительно хочет его приобрести, им нужно сначала следить за ним, а потом заключить предварительный контракт, но сейчас платить не стоит. У меня есть сомнения по поводу адаптации Яна в российском футболе. Кроме того, ему не хватает футбольного интеллекта. На данный момент Уоллес не готов быть игроком основного состава «Зенита»», — заявил Коста Metaratings.ru.Уоллес является воспитанником «Фламенго» и дебютировал за клуб в 2024 году. В сезоне-2025 он провёл 33 матча, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. Рыночная стоимость игрока оценивается в шесть миллионов евро.