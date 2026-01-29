Призер Олимпиады Алыпов оценил перспективы России на играх в Милане
Бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов прокомментировал перспективы российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии.
В беседе с Metaratings.ru Алыпов признался, что не хочет заранее рассуждать о медалях и предпочитает не строить прогнозов. По его словам, профессиональный спорт не терпит излишней самоуверенности, а исход соревнований часто решают нюансы и удача.
«Я человек из профессионального спорта и немного суеверен. Не хотел бы говорить о медалях — цыплят считают по осени. Надеюсь на чудо, что нашим ребятам повезёт в Милане», — отметил он.
Бывший лыжник добавил, что в первую очередь будет болеть за представителей лыжных гонок, но поддержит и всех остальных российских спортсменов. При этом Алыпов подчеркнул, что обязательно будет следить за Олимпиадой, поскольку участие россиян для него принципиально важно.
«Если бы там не было наших, я бы даже не покупал платные подписки для просмотра», — сказал он.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В нейтральном статусе к соревнованиям допущены, в частности, фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, а также лыжники Наталья Непряева и Савелий Коростелёв.