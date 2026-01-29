Призер Олимпиады Алыпов оценил перспективы России на играх в Милане

29 января 2026, 11:43

Фото: iStock/Simona Sirio

Бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов прокомментировал перспективы российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии.





В беседе с Metaratings.ru Алыпов признался, что не хочет заранее рассуждать о медалях и предпочитает не строить прогнозов. По его словам, профессиональный спорт не терпит излишней самоуверенности, а исход соревнований часто решают нюансы и удача.





«Я человек из профессионального спорта и немного суеверен. Не хотел бы говорить о медалях — цыплят считают по осени. Надеюсь на чудо, что нашим ребятам повезёт в Милане», — отметил он.

«Если бы там не было наших, я бы даже не покупал платные подписки для просмотра», — сказал он.