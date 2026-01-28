Клишина раскрыла правду о дисквалификации российских легкоатлетов

28 января 2026, 20:57

Клишина: легкоатлетов из России отстранили для нейтрализации соперника

Дарья Клишина (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала, что, по ее мнению, дисквалификация российских легкоатлетов направлялась на устранение самого сильного конкурента. Об этом она заявила в интервью на YouTube-канале Виктора Кравченко.