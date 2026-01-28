Клишина раскрыла правду о дисквалификации российских легкоатлетов
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала, что, по ее мнению, дисквалификация российских легкоатлетов направлялась на устранение самого сильного конкурента. Об этом она заявила в интервью на YouTube-канале Виктора Кравченко.
Клишина подчеркнула, что российская команда приезжала на Олимпийские игры одним из самых многочисленных составов среди всех сборных. По ее словам, именно это могло стать причиной стремления нейтрализовать соперника.
Также спортсменка заявила, что не верит в существование в российской легкой атлетике допинговой системы. Она добавила, что если бы такая система действительно работала, то была бы более организованной и защищенной.
В августе 2016 года российских легкоатлетов отстранили от международных соревнований на фоне допинговых скандалов. В 2023 году Всероссийской федерации легкой атлетики вернули международный статус, однако позднее ограничения вновь ввели из‑за ситуации вокруг участия России в специальной военной операции.
