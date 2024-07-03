Агент Пушкин: Обухов не намерен завершать карьеру

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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего Владимира Обухова, заявил о том, что спортсмен не намерен завершать карьеру.
Он добавил, что поиск команды для Обухова идёт полным ходом, однако определённых сроков для нахождения клуба нет.
Отмечается, что в прошлом сезоне Обухов играл за «Оренбург» в чемпионате и Кубке России.
Ранее агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника «Зенита» Марио Фернандеса, сообщил о том, что спортсмен хочет остаться в команде.
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«У нас какого-то чёткого дедлайна в плане нового клуба нет, но, конечно, хотелось бы найти как можно скорее команду. Варианты есть, но пока ничего конкретного. А пока это время Владимир тренируется индивидуально. Речи о завершении карьеры точно нет», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пушкин.
Отмечается, что в прошлом сезоне Обухов играл за «Оренбург» в чемпионате и Кубке России.
Ранее агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника «Зенита» Марио Фернандеса, сообщил о том, что спортсмен хочет остаться в команде.
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