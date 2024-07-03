Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Агент Пушкин: Обухов не намерен завершать карьеру

Агент Пушкин: Обухов не намерен завершать карьеру

03 июля 2024, 18:35
Фото: iStock/artisteer

Фото: iStock/artisteer

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего Владимира Обухова, заявил о том, что спортсмен не намерен завершать карьеру.
Он добавил, что поиск команды для Обухова идёт полным ходом, однако определённых сроков для нахождения клуба нет.

«У нас какого-то чёткого дедлайна в плане нового клуба нет, но, конечно, хотелось бы найти как можно скорее команду. Варианты есть, но пока ничего конкретного. А пока это время Владимир тренируется индивидуально. Речи о завершении карьеры точно нет», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пушкин.



Отмечается, что в прошлом сезоне Обухов играл за «Оренбург» в чемпионате и Кубке России.

Ранее агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника «Зенита» Марио Фернандеса, сообщил о том, что спортсмен хочет остаться в команде.

Читайте также:

Агент Машаду заявил о желании Фернандеса остаться в «Зените»

«Спартак» продолжает переговоры по поводу Актюркоглу

Виллиан Роша раскрыл свои основные цели
#спорт
#спортсмен
#переговоры
#футбол
#клуб
Рапопорт допустил уход Одоевского из «Зенита»
03 июля 2024, 18:45

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший тренер «Зенита», вратарь ленинградского «Динамо» Борис Рапопорт прокомментировал возвращение в ворота петербургской команды голкипера Даниила Одоевского, отметив, что спортсмен может покинуть «Зенит».
«Я так понял, что Семак решил: в каждом матче турнира будут играть по два вратаря. Вчера это были Одоевский и Кержаков, в следующей встрече выйдут Адамов и Латышонок. Не назвал бы выступление Одоевского в матче против «Сочи» провалом. Думаю, Даниил всё равно уйдёт из «Зенита». Потому что клуб приобрел Адамова, теперь — Латышонка, и Одоевскому нет смысла тут сидеть», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Рапопорт.

Он подчеркнул одарённость спортсмена и рекомендовал подумать о переходе в «Ростов».

Ранее агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего Владимира Обухова, заявил о том, что спортсмен не намерен завершать карьеру.

Читайте также:

Агент Пушкин: Обухов не намерен завершать карьеру

Агент Машаду заявил о желании Фернандеса остаться в «Зените»

«Спартак» продолжает переговоры по поводу Актюркоглу
#спорт
#клуб
#спортсмен
#переговоры
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агент Машаду заявил о желании Фернандеса остаться в «Зените»
03 июля 2024, 18:30

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника «Зенита» Марио Фернандеса, сообщил о том, что спортсмен хочет остаться в команде.
Он добавил, что желание футболиста состоит и в том, чтобы помогать своей команде одерживать новые победы.

«Марио Фернандес хочет продолжить выступать за «Зенит» и помочь команде завоевывать трофеи», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Машаду.

Ранее стало известно о том, что «Спартак» продолжает претендовать на трансфер 25-летнего вингера сборной Турции Керема Актюркоглу. Так, клуб ведёт переговоры по этому поводу с «Галатасараем». При этом говорить о завершающих этапах такой сделки пока рано, поскольку предстоит решить ряд важных нюансов обеим сторонам. Отмечалось, что сам спортсмен не против переезда в Россию.

Читайте также:

«Спартак» продолжает переговоры по поводу Актюркоглу

Виллиан Роша раскрыл свои основные цели

Кирьяков раскрыл, что мешает сборной Португалии
#спортсмен
#клуб
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Спартак» продолжает переговоры по поводу Актюркоглу
03 июля 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

«Спартак» продолжает претендовать на трансфер 25-летнего вингера сборной Турции Керема Актюркоглу.
Как пишет Metaratings.ru, клуб ведёт переговоры по этому поводу с «Галатасараем». При этом говорить о завершающих этапах такой сделки пока рано, поскольку предстоит решить ряд важных нюансов обеим сторонам. Отмечается, что сам спортсмен не против переезда в Россию.

Также напомним, футболист Керем Актюркоглу выступает за «Галатасарай» ещё с 2020 года.

Ранее защитник ЦСКА Виллиан Роша признавался, что ставит своими целями победы в РПЛ и Кубке России в составе своей команды. Отмечается, что сам бразильский футболист играет за ЦСКА с 2022 года.

Читайте также:

Виллиан Роша раскрыл свои основные цели

Кирьяков раскрыл, что мешает сборной Португалии

«Моя семья на всю жизнь»: Квинси Промес покидает «Спартак»
#клуб
#сделки
#спартак
#спортсмен
#футболист
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные софтболистки завоевали золото Спартакиады учащихся
03 июля 2024, 17:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Женская сборная команда Московской области завоевала чемпионский титул на соревнованиях по софтболу в рамках XII летней Спартакиады учащихся России, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В финале девушки из подмосковной сборной встретились с командой Москвы. Матч завершился со счётом 6:2 в пользу Московской области», — отмечается в сообщении.
За бронзовую медаль сражались представительницы Хабаровска и Крыма, в результате место на пьедестале завоевали крымчанки.

Соревнования по софтболу проходили в городе Крымск Краснодарского края 2 июля. Участие в финальной части турнира принимали десять команд.

Ранее сообщалось, что в Химках состоится семейный турнир по футболу «Да!Мы в спорте», в нём примут участие восемь женских команд.

Читайте также:

Химчане стали победителями и призёрами соревнований по настольному теннису

Драма на Уимблдоне и разбитая коленка: теннисист Рублев проиграл на первом круге

Гладилин объяснил победу Франции над Бельгией на ЧЕ
#спорт
#спартакиада
#золото
#медаль
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Восемь женских команд примут участие в семейном футбольном турнире в Химках
03 июля 2024, 16:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках пройдёт семейный турнир по футболу «Да!Мы в спорте». Он пройдёт на оборудованной площадке вблизи торгового центра МЕГА, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В турнире примут участие восемь женских команд. Каждая сыграет по три матча. Также на площадке проведут семейные игры по футболу. Среди участников будут дети спортсменок.
«Женский турнир соберёт более 50 спортсменок. Они проведут открытую тренировку с разминкой и упражнениями с мячом, а также мастер-классы для всех желающих. Кроме того, родители и дети примут участие в товарищеских играх по любительскому футболу. Праздник массового спорта от социального проекта «Да!Мы в спорте» направлен на продвижение физической культуры, активного образа жизни и семейных ценностей», – говорится в сообщении.
Соревнования организовали по инициативе женского футбольного клуба «МамСити». Это первая в Химках любительская женская футбольная команда, главная задача которой – популяризация спорта для женщин.

Читайте также:

Космонавт Кикина рассказала химчанам о полёте на МКС и подготовке к нему

Химкинские долголеты выступили на областном фестивале «Танцуй от души!»

Химчане стали победителями и призёрами соревнований по настольному теннису
#химки
#футбол
#спорт
#семьи
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Химчане стали победителями и призёрами соревнований по настольному теннису
03 июля 2024, 14:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Спортсмены училища олимпийского резерва №3 из Химок завоевали награды трёх всероссийских турниров по настольному теннису. Копилку города они пополнили шестью медалями, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Бронзовую медаль заработала Альфия Юнусова на IX Всероссийской летней Универсиаде в Салавате. Девушка выступила в возрастной группе до 22 лет.

На первенстве Восточноевропейской лиги по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 и до 16 лет серебро взяла Анастасия Россихина, бронзу – Дарья Заркина. Спортсменки соревновались в старшей возрастной группе в одиночном разряде.

А воспитанники УОР №3 победили на Всероссийских соревнованиях FD-OPEN среди юношей и девушек до 14 лет. Чемпионами стали Дениз Якын и Алина Савостикова. Личную бронзу завоевал Тимофей Уляшев.

Училище олимпийского резерва №3 готовит спортсменов для сборных команд Московской области и России, а также специалистов по физкультуре и спорту. Воспитанники регулярно становятся победителями и призёрами престижных соревнований.

Читайте также:

Сборная Подмосковья завоевала 13 медалей первенства России по лёгкой атлетике

Подмосковная велосипедистка завоевала медаль чемпионата России по BMX-фристайлу

Подмосковные синхронистки завоевали четыре медали Спартакиады учащихся
#спорт
#спортсмены
#теннис
#соревнования
#медали
#подмосковье
#московская область
#химки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Драма на Уимблдоне и разбитая коленка: теннисист Рублев проиграл на первом круге
Российский теннисист Рублев проиграл аргентинцу Комесанье на старте Уимблдона
02 июля 2024, 21:25

Фото: istockphoto/PrathanChorruangsak

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Франсиско Комесанье из Аргентины в стартовом раунде Уимблдона, который проходит в Лондоне. Итог встречи спортсменов – счет 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5) в пользу последнего.
Теннисист Франсиско Комесанья занимает 122-ю позицию в мировом рейтинге, в то время как Андрей Рублев считается шестой ракеткой мира. Игроки провели на корте 2 часа 59 минут.

Встреча не обошлась без драматических моментов. После неудачного розыгрыша Рублев поддался эмоциям и начал избивать себя ракеткой. Итогом стало разбитое колено.

В прошлом году на Уимблдоне Андрею Рублеву удалось добраться до четвертьфинала, что стало лучшим его результатом на турнирах Большого шлема. В то же время 23-летний Комесанья провел четыре игры на АТЗ и достиг первой победы.

Читайте также:

Гладилин объяснил победу Франции над Бельгией на ЧЕ

Кирьяков раскрыл, что мешает сборной Португалии

Виллиан Роша раскрыл свои основные цели
#встреча
#игры
#теннис
#спорт
#соревнования
#турнир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладилин объяснил победу Франции над Бельгией на ЧЕ
02 июля 2024, 19:24

Фото: iStock/FeelPic

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин допустил, что победа Франции над Бельгией в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу может быть объяснена закономерностью.
«Игра была ничейная, так сложилось — равная игра, где явного преимущества не было ни у одной команды. И у тех, и у других были шансы, но так получилось, что выиграли французы. Возможно, это и закономерно. Бельгийцам, конечно, обидно — они играли неплохо», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Гладилин.

В матч 1/8 финала чемпионата Европы Франция обыграла Бельгию со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии победила со счетом 3:0 команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в это время в Германии.

Читайте также:

Сборная Португалии победила 3:0 команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы

Чемпион Европы сборная Италии проиграла в 1/8 Швейцарии и сложила полномочия

Италия сенсационно проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024
#франция
#евро
#матч
#игра
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кирьяков раскрыл, что мешает сборной Португалии
Кирьяков: Сборной Португалии мешает желание выделиться Роналду
02 июля 2024, 18:20

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков высказал мнение о том, что сборной Португалии на пути к победам мешает желание выделиться Криштиану Роналду.
«Все ждали от Португалии более убедительной игры, но соперники непростые. Роналду можно понять. Это звезда, футболист высокого уровня. Выступая на крупных турнирах, он хочет быть в центре внимания. В силу возраста это не тот Криштиану, которого мы привыкли видеть. Сборной Португалии мешает то, что Роналду хочет выделиться», — отметила в беседе с «РБ Спорт» Кирьяков.

До этого игра сборной Португалии в матче чемпионата Европы против Словении завершилась ничьёй.

Ранее защитник ЦСКА Виллиан Роша признался, что ставит своими целями победы в РПЛ и Кубке России в составе своей команды.

Читайте также:

Виллиан Роша раскрыл свои основные цели

Ковачевич выразил уверенность в результативности Николича в ЦСКА

«Моя семья на всю жизнь»: Квинси Промес покидает «Спартак»
#спорт
#игра
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф