Агент Пушкин заявил о непрекращающихся тренировках Щенникова

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Агент защитника Георгия Щенникова Сергей Пушкин заявил, что несмотря на то, что спортсмен сейчас находится в свободном статусе, уходить из спорта он не намерен.
Он отметил, что футболит по-прежнему тренируется в индивидуальном порядке.
Ранее, что бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков заявлял, что поздний выход некоторых команд РПЛ из отпуска связан с разными подходами и различным видением тренеров к подготовке спортсменов к играм.
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«Георгий отлично себя чувствует, он не прекращал тренировок. Готовится индивидуально, поддерживает форму. Мы рассматриваем разные предложения. Могу сказать, что бутсы на гвоздь Щенников вешать не собирается», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пушкин.
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Мелисса Тимофеева