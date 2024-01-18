Футболист Дьяков объяснил поздний выход команд РПЛ из отпуска

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Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что поздний выход некоторых команд РПЛ из отпуска связан с разными подходами и различным видением тренеров к подготовке спортсменов к играм.
«У каждого тренера своё видение подготовки. Также футболистам в отпуске всегда раздаются задания. Сроки сборов – личное дело каждого тренера, они оговариваются заранее. Мы просто привыкли так: в моё время сезон начинался в марте, а мы уже с 5-10 января на сборах, и по 2-3 тренировки в день. Мне кажется, это не совсем нужно и правильно. Более современный подход – пара коротких сборов», – поделился в беседе с «РБ Спорт» Дьяков.
Ранее бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказывал мнение о том, что «Краснодар» выиграет чемпионат России в этом сезоне.
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