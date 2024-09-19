Агент Сафонов назвал лучшее приобретение «Спартака»

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Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение о том, что лучшим приобретением «Спартака» стал главный тренер команды Деян Станкович.
«Станкович, в отличие от других тренеров, даёт играть практически всем игрокам. В «Спартаке» практически не осталось обиженных. Сейчас, когда команда забивает гол, вскакивает вся скамейка. Это о многом говорит, в «Спартаке» больше нет равнодушных. Лучшее приобретение «Спартака» – это Станкович. У команды появился характер, с каждым матчем она становится всё сильнее и сильнее», – поделился в беседе с Metaratings.ru Сафонов.
Однако он отметил и проблемы команды. По мнению Сафонова они заключаются в большом составе игроков в клубе.
Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказал мнение о том, что ЦСКА крайне нуждается в забивном нападающем.
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