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Агент Сафонов назвал лучшее приобретение «Спартака»

Агент Сафонов назвал лучшим приобретением «Спартака» Станковича
19 сентября 2024, 18:04
Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение о том, что лучшим приобретением «Спартака» стал главный тренер команды Деян Станкович.
«Станкович, в отличие от других тренеров, даёт играть практически всем игрокам. В «Спартаке» практически не осталось обиженных. Сейчас, когда команда забивает гол, вскакивает вся скамейка. Это о многом говорит, в «Спартаке» больше нет равнодушных. Лучшее приобретение «Спартака» – это Станкович. У команды появился характер, с каждым матчем она становится всё сильнее и сильнее», – поделился в беседе с Metaratings.ru Сафонов.

Однако он отметил и проблемы команды. По мнению Сафонова они заключаются в большом составе игроков в клубе.



Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказал мнение о том, что ЦСКА крайне нуждается в забивном нападающем.

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#мнение
#спорт
#футбол
#тренер
Терёхин объяснил признание Тюкавина лучшим футболистом России
19 сентября 2024, 18:17

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Бывший форвард «Динамо и сборной России Олег Терёхин заявил, что признание нападающего Константина Тюкавина лучшим футболистом России в сезоне-2023/24 является абсолютно закономерным.
«Абсолютно верное решение, Тюкавин закономерно признан лучшим. В прошлом сезоне он забивал много и отдавал голевые передачи. В этом сезоне ему пока не хватает прежней уверенности. Ему уже пора задумываться о переходе в Европу. Тюкавин может попасть в топ-клуб. Если будет хороший вариант, надо уезжать, конечно», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Терёхин.

Он добавил, что есть хорошие примеры российских футболистов, которые удачно строят карьеру за рубежом.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказывал мнение о том, что наиболее ярко себя проявил на старте РПЛ полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

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#рпл
#спортсмены
#футбол
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Мытищи примут международные и всероссийские соревнования по парусному спорту
19 сентября 2024, 14:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три турнира по парусному сорту состоятся в акватории Пироговского водохранилища в городском округе Мытищи, они будут проходить с 20 по 24 сентября, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На Пироговском водохранилище в ближайшие дни пройдёт международная парусная регата Ассамблеи народов Евразии и Африки, Кубок России по инклюзивному парусному спорту и фиджитал-регата, совмещающая в себе традиционный парусный спорт и пилотирование радиоуправляемыми моделями парусников», — говорится в сообщении.
Участниками соревнований станут более 350 спортсменов из разных регионов России, а также из Индии, Абхазии, Республики Беларусь и стран Африки.

В министерстве отметили, что соревнования состоятся в рамках всероссийских учебно-тренировочных сборов по инклюзивному парусному спорту, которые организовало общественное движение «Инклюзивные паруса России» благотворительного фонда «Подари Любовь Миру».

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#минспорта мо
#мытищи
#парусный спорт
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Подмосковный спортсмен завоевал золото на международном турнире «Кубок нефтяной столицы»
19 сентября 2024, 13:55

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представитель Московской области завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по греко-римской борьбе «Кубок нефтяной столицы», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Адлет Тюлюбаев, призёр чемпионата Европы 2024 года, выступал за Московскую область в весовой категории до 77 кг. В финале он одержал победу над соперником из Казахстана Темирланом Каратаем. Третье место разделили Ырыскелди Максатбек из Киргизии и Кирилл Минко из Казахстана.

Адлет Тюлюбаев является представителем Центра олимпийской спортивной подготовки Московской области.

С 16 по 21 сентября в казахстанском городе Атырау пройдёт традиционный международный турнир «Кубок нефтяной столицы» по спортивной борьбе. В рамках этого мероприятия также состоятся соревнования по вольной борьбе.

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Жуковские юные туристы стали победителями Всероссийском турслёта
18 сентября 2024, 19:02

Фото: пресс-служба г. о. Жуковский

Представители Жуковского одержали победу во Всероссийском турслёте «Больше, чем путешествие», заявили в пресс-службе администрации городского округа. Слёт, который проходит с 13 по 19 сентября в Красноярске на берегу Енисея, собрал более 750 участников.
«Московскую область представляли команда школьников из Жуковского «ЙЕТИ ДЕТИ» под руководством Сергея Ткаченко и команда из города Луховицы. Сборный экипаж Московской, Ивановской и Новгородской областей победил в командном зачёте», – сообщили в администрации.
Туристический слёт нацелен на популяризацию походного туризма среди детей и молодёжи. В слёте участвуют команды детей в возрасте от 12 до 17 лет и их наставники, которые победили во Всероссийском конкурсе «10 шагов к Турслёту».

Организаторы слёта – программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и Движение Первых при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

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Новиков озвучил, что необходимо ЦСКА
Новиков: ЦСКА нужен забивной нападающий
18 сентября 2024, 18:20

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказал мнение о том, что ЦСКА крайне нуждается в забивном нападающем.
«В матче с «Зенитом», например, страдала реализация, было много ударов, а голы забить не смогли. Нужен форвард, который будет стабильно забивать. Возьмите, к примеру, того же Лусиано. Примерно такого плана игрока бы стоило найти и ЦСКА. Нужен тот, кто будет делать статистику. Важно, чтобы человек забивал и делал это регулярно», — прояснил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Он также выразил надежду на то, что, возможно, таким игроком сможет стать Гуарирапа.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко заявил, что «Динамо» будет очень сложно решать поставленные задачи без баланса атаки и обороны.

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#спорт
#тренер
#очки
#футбол
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Ромащенко раскрыл, без чего «Динамо» будет сложно
Ромащенко: Без баланса атаки и обороны «Динамо» будет сложно
18 сентября 2024, 18:13

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко заявил, что «Динамо» будет очень сложно решать поставленные задачи без баланса атаки и обороны.
«Динамо» похоже на самих себя образца прошлого сезона. У команды атакующий стиль игры, она старается много проводить времени в атаке. А для таких команд очень важен баланс в обороне. Вот этого «Динамо» не достаёт. И с такой несбалансированностью при организации оборонительных действий решать большие задачи, то, к чему стремится «Динамо» в чемпионате, очень сложно», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Ромащенко.

Ранее сообщалось, что накануне, 17 сентября, стартовал очередной розыгрыш Лиги чемпионов по футболу, в ходе которого мюнхенская «Бавария» установила рекорд турнира, забив девять мячей в ворота «Динамо» из Загреба.

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#спорт
#стиль
#очки
#игры
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Беговой сезон в Подмосковье завершит полумарафон «ОдинцовоRUN»
18 сентября 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Беговой сезон в Московской области закроется 19 октября масштабным кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN». Забег в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» пройдёт в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Для участников подготовили дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км. Юные спортсмены от 4 до 11 лет смогут попробовать свои силы в забегах на 300 и 600 м. Регистрация доступна на странице мероприятия.

Дистанция 3 км организована для новичков. Количество мест на нее не ограничено, и зарегистрироваться нужно до 30 сентября. Эта дистанция – без хронометража. Получить слот на неё можно за баллы, заработанные с помощью тренировок на сайте проекта.
«Для бесплатной регистрации на забеги на дистанциях 5, 10, 21,1 км можно участвовать в розыгрышах на сайте. Для этого нужно обменять приветственные и накопленные баллы участника проекта «Суперлига Подмосковья» на билет в розыгрыше. Также возможно обменять имеющиеся баллы на промокод, который даст скидку 25% при регистрации. Число билетов и слотов на данные дистанции ограничено», – говорится в сообщении.
Каждый участник бегового события по его окончании сможет познакомиться с городским округом, увидеть памятники архитектуры и старинные усадьбы, заглянуть в Историко-краеведческий музей или океанариум.

В рамках летнего сезона «Суперлиги Подмосковья» уже состоялось четыре беговых события. Это Коломенский полумарафон «Летопись Победы», забег «Волоколамский рубеж», полумарафон «Сергиевым путём» в Сергиевом Посаде и полумарафон «Большая Волга» в Дубне.

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#московская область
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Сушинский: «Металлург» наберёт ещё очки
18 сентября 2024, 18:00

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший президент «Авангарда» Кирилл Сушинский выразил уверенность в достойной игре «Металлурга».
«Думаю, что «Металлург» ещё наберет свои очки. И все мы знаем про чемпионский синдром. Многие команды, которые становились чемпионом в одном сезоне, иногда ни шатко ни валко начинают следующий сезон. Думаю, «Металлург» ещё войдёт в своё русло и начнёт играть по-другому», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Сушинский.

Ранее сообщалось, что накануне, 17 сентября, стартовал очередной розыгрыш Лиги чемпионов по футболу, в ходе которого мюнхенская «Бавария» установила рекорд турнира, забив девять мячей в ворота «Динамо» из Загреба.

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#рекорд
#очки
#футбол
#спорт
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Каборе раскрыл причины своего ухода из «Краснодара»
Каборе назвал зарплату причиной ухода из «Краснодара»
18 сентября 2024, 17:53

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Бывший буркинийский полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе заявил, что ему пришлось покинуть краснодарский клуб из-за предложения о снижении его заработной платы.
«Я никогда не хотел уходить из «Краснодара». Мой контракт заканчивался, и я встречался со спортивным директором несколько раз, чтобы договориться о продлении. Он предложил мне пойти на понижение зарплаты. Я отказал ему. Сказал, что он не обязан поднимать мне зарплату, но понижать ее тоже неправильно», — прокомментировал ситуацию в беседе с Metaratings.ru Каборе.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев комментировал слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы об игре за сборную России в нетрезвом состоянии, отмечая, что в футболисте больше говорит обида.

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#зарплаты
#контракт
#футбол
#спорт
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