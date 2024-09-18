Новиков озвучил, что необходимо ЦСКА

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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказал мнение о том, что ЦСКА крайне нуждается в забивном нападающем.
«В матче с «Зенитом», например, страдала реализация, было много ударов, а голы забить не смогли. Нужен форвард, который будет стабильно забивать. Возьмите, к примеру, того же Лусиано. Примерно такого плана игрока бы стоило найти и ЦСКА. Нужен тот, кто будет делать статистику. Важно, чтобы человек забивал и делал это регулярно», — прояснил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.
Он также выразил надежду на то, что, возможно, таким игроком сможет стать Гуарирапа.
Ранее бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко заявил, что «Динамо» будет очень сложно решать поставленные задачи без баланса атаки и обороны.
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