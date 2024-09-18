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Сушинский: «Металлург» наберёт ещё очки

18 сентября 2024, 18:00
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший президент «Авангарда» Кирилл Сушинский выразил уверенность в достойной игре «Металлурга».


«Думаю, что «Металлург» ещё наберет свои очки. И все мы знаем про чемпионский синдром. Многие команды, которые становились чемпионом в одном сезоне, иногда ни шатко ни валко начинают следующий сезон. Думаю, «Металлург» ещё войдёт в своё русло и начнёт играть по-другому», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Сушинский.

Ранее сообщалось, что накануне, 17 сентября, стартовал очередной розыгрыш Лиги чемпионов по футболу, в ходе которого мюнхенская «Бавария» установила рекорд турнира, забив девять мячей в ворота «Динамо» из Загреба.

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#очки
#футбол
#спорт
Новиков озвучил, что необходимо ЦСКА
Новиков: ЦСКА нужен забивной нападающий
18 сентября 2024, 18:20

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказал мнение о том, что ЦСКА крайне нуждается в забивном нападающем.
«В матче с «Зенитом», например, страдала реализация, было много ударов, а голы забить не смогли. Нужен форвард, который будет стабильно забивать. Возьмите, к примеру, того же Лусиано. Примерно такого плана игрока бы стоило найти и ЦСКА. Нужен тот, кто будет делать статистику. Важно, чтобы человек забивал и делал это регулярно», — прояснил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Он также выразил надежду на то, что, возможно, таким игроком сможет стать Гуарирапа.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко заявил, что «Динамо» будет очень сложно решать поставленные задачи без баланса атаки и обороны.

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#тренер
#очки
#футбол
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Ромащенко раскрыл, без чего «Динамо» будет сложно
Ромащенко: Без баланса атаки и обороны «Динамо» будет сложно
18 сентября 2024, 18:13

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко заявил, что «Динамо» будет очень сложно решать поставленные задачи без баланса атаки и обороны.
«Динамо» похоже на самих себя образца прошлого сезона. У команды атакующий стиль игры, она старается много проводить времени в атаке. А для таких команд очень важен баланс в обороне. Вот этого «Динамо» не достаёт. И с такой несбалансированностью при организации оборонительных действий решать большие задачи, то, к чему стремится «Динамо» в чемпионате, очень сложно», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Ромащенко.

Ранее сообщалось, что накануне, 17 сентября, стартовал очередной розыгрыш Лиги чемпионов по футболу, в ходе которого мюнхенская «Бавария» установила рекорд турнира, забив девять мячей в ворота «Динамо» из Загреба.

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#спорт
#стиль
#очки
#игры
#футбол
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Беговой сезон в Подмосковье завершит полумарафон «ОдинцовоRUN»
18 сентября 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Беговой сезон в Московской области закроется 19 октября масштабным кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN». Забег в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» пройдёт в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Для участников подготовили дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км. Юные спортсмены от 4 до 11 лет смогут попробовать свои силы в забегах на 300 и 600 м. Регистрация доступна на странице мероприятия.

Дистанция 3 км организована для новичков. Количество мест на нее не ограничено, и зарегистрироваться нужно до 30 сентября. Эта дистанция – без хронометража. Получить слот на неё можно за баллы, заработанные с помощью тренировок на сайте проекта.
«Для бесплатной регистрации на забеги на дистанциях 5, 10, 21,1 км можно участвовать в розыгрышах на сайте. Для этого нужно обменять приветственные и накопленные баллы участника проекта «Суперлига Подмосковья» на билет в розыгрыше. Также возможно обменять имеющиеся баллы на промокод, который даст скидку 25% при регистрации. Число билетов и слотов на данные дистанции ограничено», – говорится в сообщении.
Каждый участник бегового события по его окончании сможет познакомиться с городским округом, увидеть памятники архитектуры и старинные усадьбы, заглянуть в Историко-краеведческий музей или океанариум.

В рамках летнего сезона «Суперлиги Подмосковья» уже состоялось четыре беговых события. Это Коломенский полумарафон «Летопись Победы», забег «Волоколамский рубеж», полумарафон «Сергиевым путём» в Сергиевом Посаде и полумарафон «Большая Волга» в Дубне.

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#спорт
#минспорт мо
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#бег
#забег
#одинцовский городской округ
#подмосковье
#московская область
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Каборе раскрыл причины своего ухода из «Краснодара»
Каборе назвал зарплату причиной ухода из «Краснодара»
18 сентября 2024, 17:53

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Бывший буркинийский полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе заявил, что ему пришлось покинуть краснодарский клуб из-за предложения о снижении его заработной платы.
«Я никогда не хотел уходить из «Краснодара». Мой контракт заканчивался, и я встречался со спортивным директором несколько раз, чтобы договориться о продлении. Он предложил мне пойти на понижение зарплаты. Я отказал ему. Сказал, что он не обязан поднимать мне зарплату, но понижать ее тоже неправильно», — прокомментировал ситуацию в беседе с Metaratings.ru Каборе.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев комментировал слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы об игре за сборную России в нетрезвом состоянии, отмечая, что в футболисте больше говорит обида.

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#зарплаты
#контракт
#футбол
#спорт
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Жители Подмосковья примут участие в IV Всероссийском конкурсе в сфере цифровизации
18 сентября 2024, 17:24

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представители Московской области представят свои проекты на IV Всероссийском конкурсе по цифровой трансформации в сфере физической культуры и спорта, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Заявки принимаются до 30 сентября в следующих номинациях:

  • Лучший тренер;
  • Лучший администратор системы «Мой спорт»;
  • Лучшая организация, предоставляющая дополнительные образовательные услуги по спортивной подготовке;
  • Лучший муниципальный орган управления физической культурой и спортом;
  • Лучший веб-сайт спортивной организации;
  • Лучший подход к социальным сетям и лучший дневник самоконтроля;
Участие бесплатное для всех номинаций без ограничений по количеству заявок.

Регистрация доступна на сайте.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#цифровизация
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Умер лучший бомбардир чемпионата мира по футболу 1990 года Сальваторе Скилаччи
18 сентября 2024, 16:17

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В Италии на 60-м году жизни скончался бывший игрок национальной футбольной сборной Сальваторе Скилаччи. Его звёздным часом стал чемпионат мира в 1990 году, когда он стал лучшим игроком и бомбардиром турнира.
На домашний чемпионат мира нападающий туринского «Ювентуса» ехал в статусе запасного. В первой игре против Австрии итальянцы никак не могли вскрыть насыщенную оборону соперника, и тренер выпустил Скилаччи на поле. Тот забил единственный гол, принёсший сборной победу. Затем он выходил на поле в старте и забивал во всех играх турнира, кроме одной — против команды США. В итоге с шестью голами он стал лучшим бомбардиром мундиаля, забив и в полуфинале, который Италия проиграла по пенальти Аргентине с великим Марадоной и сверхнадёжным вратарём Гойкоэчеа. В матче за «бронзу» итальянцы обыграли Англию 2:1 и победный мяч забил Скилаччи.

После чемпионата мира-1990 форвард больше не блистал. Он забил ещё только один гол в составе национальной команды, а потом и вовсе перестал в неё вызываться. Кроме «Ювентуса», он играл в итальянских «Мессине» и «Интере». А закончил карьеру нападающий в японском клубе «Джубило Ивата».

В 2022 году врачи обнаружили у Скилаччи рак прямой кишки. Накануне семья футболиста сообщила о его госпитализации, но подчёркивалось, что он находится в стабильном состоянии под контролем лучших врачей. Смерть его можно считать неожиданной, так как казалось, что борьба с недугом идёт успешно.

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Сборная Подмосковья по кендо привезла пять наград с Игр боевых искусств
18 сентября 2024, 12:45

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области по кендо завоевала пять наград на XVI всероссийских Играх боевых искусств. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Представители региона взяли золото, два серебра и две бронзы. Победителями турнира спортсменов 15-17 лет стала команда Московской области в составе Никиты Покушева, Александра Ильина и Кирилла Данилова. Серебряными призёрами командных соревнований стали Артём Гранков, Даниил Ворожейкин и Глеб Итрин в возрастной категории 11-14 лет», – говорится в сообщении.
Также второе место занял Данилов. Бронзовые награды в индивидуальном зачёте завоевали Ворожейкин и Ильин.

Кендо – современное японское боевое искусство фехтования на бамбуковых мечах, основанное на традиционных самурайских техниках владения мечом.

XVI всероссийские юношеские Игры боевых искусств собрали более 6,3 тыс. участников из 77 регионов страны. Соревнования проходили по 22 видам боевых искусств и единоборств. Они проходили в городе-курорте Анапе.

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#московская область
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#минспорт мо
#награды
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«Бавария» первой в истории Лиги чемпионов забила девять голов в одной игре
18 сентября 2024, 10:33

Фото: istockphoto/Rost-9D

Накануне, 17 сентября, стартовал очередной розыгрыш Лиги чемпионов по футболу. Мюнхенская «Бавария» установила рекорд турнира, забив девять мячей в ворота «Динамо» из Загреба.
В этом году турнир проводится по новой формуле, напоминает портал «Спортбокс.ру». В основном турнире командам предстоит провести по восемь матчей, а не по шесть, как было ранее. Поэтому групповой этап завершиться только в январе 2025 года.

В первом матче «Бавария» из Мюнхена принимала загребское «Динамо». Немецкий клуб был явным фаворитом этого матча, что и подтвердилось уже в первом тайме, когда в воротах хорватов побывало три безответных мяча. Открыл счёт Харри Кейн, реализовав пенальти. Ещё по голу на свой счёт записали Рафаэль Геррейру и Майкл Олисе.

После перерыва «Динамо» встрепенулось и, казалось, подарило интригу. На 49-й и 50-й минуте дуплетом выстрелили Бруно Петкович и Такуя Огивара. Однако «Бавария» быстро вспомнила о статусе фаворита, и дальше игра больше напоминала избиение. В ворота несчастного голкипера хорватов Ивана Невестича влетели ещё шесть безответных мячей. Кейн забил с игры, а затем ещё дважды реализовал пенальти. Свой второй гол в матче забил Олисе. Завершили разгром Лерой Сане и Леон Горецка.

«Бавария» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая сумела в одном матче забить в ворота соперников девять мячей.

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#лига чемпионов
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Юбилейный «Ленинский забег» пройдёт в музее-заповеднике «Горки Ленинские»
17 сентября 2024, 22:27

Фото: сайт забега

Юбилейный Х легкоатлетический старт «Ленинский забег» проведут 28 сентября в Музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Для участников подготовлены дистанция 2 км, 4,5 км и 9 км, в зависимости от возраста участников. Принять участие в «Ленинском забеге» бесплатно может любой желающий, пройдя предварительную регистрацию на сайте.
«Праздник спорта и здорового образа жизни за эти годы стал своеобразным символом проводов лета. Участники стартов не только преодолевают дистанцию, но и видят живописные осенние пейзажи, исторические памятники и почти все музеи «Горок Ленинских», – сказал директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.
Выдача стартовых номеров начнётся в 9:00.

Как отметили в министерстве, «Ленинский забег» проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
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