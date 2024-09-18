Сушинский: «Металлург» наберёт ещё очки

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Бывший президент «Авангарда» Кирилл Сушинский выразил уверенность в достойной игре «Металлурга».
«Думаю, что «Металлург» ещё наберет свои очки. И все мы знаем про чемпионский синдром. Многие команды, которые становились чемпионом в одном сезоне, иногда ни шатко ни валко начинают следующий сезон. Думаю, «Металлург» ещё войдёт в своё русло и начнёт играть по-другому», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Сушинский.
Ранее сообщалось, что накануне, 17 сентября, стартовал очередной розыгрыш Лиги чемпионов по футболу, в ходе которого мюнхенская «Бавария» установила рекорд турнира, забив девять мячей в ворота «Динамо» из Загреба.
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