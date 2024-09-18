Ромащенко раскрыл, без чего «Динамо» будет сложно

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Бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко заявил, что «Динамо» будет очень сложно решать поставленные задачи без баланса атаки и обороны.
«Динамо» похоже на самих себя образца прошлого сезона. У команды атакующий стиль игры, она старается много проводить времени в атаке. А для таких команд очень важен баланс в обороне. Вот этого «Динамо» не достаёт. И с такой несбалансированностью при организации оборонительных действий решать большие задачи, то, к чему стремится «Динамо» в чемпионате, очень сложно», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Ромащенко.Ранее сообщалось, что накануне, 17 сентября, стартовал очередной розыгрыш Лиги чемпионов по футболу, в ходе которого мюнхенская «Бавария» установила рекорд турнира, забив девять мячей в ворота «Динамо» из Загреба.
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