Назван ведущий игрок «Динамо»

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил о том, что ведущим игроком команды на данный момент является футболист Константин Тюкавин.
«После сезона можно будет дать оценку игре Тюкавина. Пока Константин отстаёт от Кассьерры в гонке бомбардиров. После завершения чемпионата станет ясно, в чём прибавил Тюкавин. На данный момент он ведущий игрок «Динамо», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кобелев.
Отмечается, что в сезоне 2023-2024 гг. спортсмен провёл 26 матчей в РПЛ, забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач.
Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение об отсутствии форварда Артёма Дзюбы в основе «Локомотива». По его словам, команде очень сложно судить, потому что никто не знает ситуации изнутри. При этом Дзюба получил травму, и команда несколько матчей провела без него, напомнил специалист.
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