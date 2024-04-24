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Полузащитник «Краснодара» Кади: Мы будем бороться за чемпионство до конца

24 апреля 2024, 11:26
Фото: iStock/Виталий Тимкив

Фото: iStock/Виталий Тимкив

Бразильский футболист, полузащитник клуба «Краснодар» Кади Боржес заявил, что его клую будет до конца бороться за чемпионство в РПЛ, отставание от первого места – всего четыре очка.
«В концовке легких матчей не бывает, всем нужны очки. Чемпионство? Мы будем бороться до конца. Все еще возможно», — выразил уверенность Кади в интервью для «РБ Спорт».

На сегодняшний день ФК «Краснодар» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея 46 очков. Он отстает от «Зенита», который возглавляет список на четыре очка.



Ранее российский тренер Игорь Шалимов высказал мнение о том, что ЦСКА является наиболее достойной победы в Кубке России командой. По его совам, ЦСКА — единственная команда, которая в Кубке каждый матч играет на 70-80% основой.

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РУСАДА высказалось о причастности третьих лиц к применению допинга Валиевой
РУСАДА не подтвердило причастность третьих лиц к применению допинга Валиевой
24 апреля 2024, 11:32

Фото: iStock/SeventyFour

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в беседе с ТАСС высказалась о причастности третьих лиц к применению фигуристкой Камилой Валиевой допинга.
По её словам, организация провела расследование, по итогам которой причастность третьих лиц к нарушению антидопинговых правил не была зафиксирована.

При этом она добавила, что РУСАДА хотело бы обладать большими полномочиями при расследованиях, например, как у правоохранительных органов.

Вместе с тем, Логинова заявила о готовности агентства продолжить расследование в случае получения новой информации. В настоящее время дело закрыто.

Напомним, что фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. В пробе спортсменки в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Из-за этого она лишилась золотой медали за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.

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#допинг
#фигурное катание
#спорт
#расследование
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Команда из Чехова выиграла епархиальный турнир по шашкам
24 апреля 2024, 10:43

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Монастырского благочиния городского округа Чехов стала победителем епархиального турнира по шашкам, финал которого прошёл в Ступине. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Второе место заняли участники из Монастырского благочиния городского округа Серпухов, третье – команда Ступинского благочиния.
Финал соревнований по шашкам
Всего в муниципальном этапе соревнований участвовали более 200 воспитанников церковных образовательных учреждений. Награды оспаривали девять команд из всех благочиний региона – Видновского, Домодедовского, Люберецкого, Малинского, Монастырского, Подольского, Чеховского, Ступинского и Серпуховского.
«Шашки – олицетворение русской культуры. Турнир среди воспитанников воскресных школ не только способствует популяризации шашек среди подрастающего поколения, но и укрепляет духовные и нравственные ценности, лежащие в основе православия. Шашки учат нас смирению, когда мы проигрываем, и великодушию, когда мы побеждаем, терпению и настойчивости, которые так необходимы в духовной жизни», – сказал, открывая финал соревнований, президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.
Как уточнили в министерстве, финал епархиального турнира по шашкам прошёл на базе СШ «Прогресс-Смена» городского округа Ступино.

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#минспорт мо
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#московская область
#подмосковье
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В Звёздном городке откроют шахматный клуб гроссмейстера Карякина
23 апреля 2024, 20:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Звёздном городке в конце мая запланировано открытие шахматного клуба многократного чемпиона мира, президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина. От этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Соглашение о создании шахматной школы подписали глава Звёздного городка Евгений Баришевский и исполнительный директор Федерации шахмат Подмосковья Альберт Миннуллин. Церемония прошла во время финальных областных соревнований «Белая ладья», – рассказали «Интерфаксу» в министерстве.
В Звёздном городке проводились партии в формате «космос – земля». Первый матч такого формата прошёл в 1970 году. В нём участвовали находящиеся на борту космического корабля «Союз-9» советские космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов.

Как напомнили в Минспорта, в ноябре академия Карякина начала работу в технолицее им. В. И. Долгих в Истре. Тогда сообщалось, что эта школе не станет последней в регионе.

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#сергей карякин
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Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей первенства России по греко-римской борьбе
23 апреля 2024, 18:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну серебряную и четыре бронзовые медали выиграли спортсмены из Московской области на первенстве России по греко-римской борьбе среди участников до 24 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Серебро команде Подмосковья принёс Михаил Шелякин, выступавший в весовой категории до 60 килограммов. В финальной схватке он проиграл спортсмену из Санкт-Петербурга Динисламу Бамматову», — говорится в сообщении.
Третью ступень пьедестала на национальном чемпионате смогли занять Алексей Милешин, выступавший в весовой категории до 97 килограммов, Равдан Джуджинов в категории до 77 килограммов, Муслим Исаев в весовой категории до 67 кг и Салим Казмахов в весовой категории до 63 килограммов.

Соревнования проводились в Комсомольске-на-Амуре с 18 по 22 апреля.

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#греко-римская борьба
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#минспорта мо
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#подмосковье
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В Подмосковье состоялся первый матч Кубка школьной лиги по баскетболу
23 апреля 2024, 15:59

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Балашихе разыгран первый Кубок школьной лиги по баскетболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводились на обновлённом стадионе «Труд». Участие принимали команды из восьми средних школ муниципалитета.

«Среди юношей победу одержали учащиеся средней школы №12, за ними расположились баскетболисты из средней школы №29, замкнули тройку призёров представители средней школы №30. В соревнованиях девушек первое место заняла средняя школа №30, обладателями серебряных наград стали юные спортсменки из седьмой средней школы и на третью ступень пьедестала поднялись учащиеся четвёртой средней школы», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что с начала запуска проекта в нем приняли участие свыше 1,5 тысячи человек.

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Подмосковье станет участником всероссийского финала турнира «Белая ладья»
23 апреля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Гимназия им. Е. Примакова представит Подмосковье на всероссийском финале турнира «Белая ладья». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
22 апреля в Королёве завершился финальный областной турнир по шахматам среди общеобразовательных организаций.

«Не так давно мы уже проводили в Королеве космический турнир, где я сыграл с космонавтами МКС и дал сеанс одновременной игры. Гимназию имени Примакова можно назвать государством в государстве. Там уже много лет идет очень большая поддержка шахмат, есть сильная команда, которой руководит гроссмейстер Игорь Ягупов. Мы стараемся развивать шахматы по всей Московской области: открыли шахматные школы, секции, академии», — поделился президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

Стоит отметить, что после соревнований для участников прошла автограф-сессия многократного чемпиона мира гроссмейстера Сергея Карякина. Кроме этого, победители будут переставлять Подмосковье на всероссийском этапе «Белой ладьи» в Сочи в июне 2024 года

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#турнир
#шахматы
#сочи
#победители
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Юные спортсмены из Каширы завоевали 11 медалей на турнире по дзюдо
23 апреля 2024, 14:05

Фото: пресс-служба

Воспитанники спортивной школы «Кашира» и спортивного клуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева завоевали пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали на турнире по дзюдо среди юношей и девушек, посвящённом Дню космонавтики, сообщает пресс-служба городского округа Кашира.
«Первое место на турнире заняли Мария Романова, Таисия Стрельникова, Юлия Кузьмина, Максим Емельяном и Егор Бугаев. Серебро завоевали Софья Флегентова, Полина Капранова, Ефросинья Романова и Анастасия Лепилина. На третью ступень пьедестала поднялись Алеся Емельянова и Светлана Кузьмина», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились 21 апреля в подмосковном Краснознаменске.

Ранее сообщалось, что сборная Московской области завоевала семь медалей на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

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#спорт
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#кашира
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Сборная Подмосковья выиграла семь медалей Первенства России по дзюдо
23 апреля 2024, 11:58

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области завоевала семь медалей на первенстве России по дзюдо. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет проводилось с 19 по 21 апреля в Красноярске.

«Среди юниоров второе место по итогам схваток в весовой категории до 66 килограммов занял Кантемир Замбатов. Также в весе до 90 серебряной медали удостоился Астемир Абазов. Ролан Кунижев в категории до 90 килограммов и Алана Алборова в весе свыше 78 килограммов стали бронзовыми призерами», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в женском зачете обладателям золото стали Марина Воробьёва в весе до 48 кг, Дарья Захарова в категории до 52 кг и Виктория Карсанова в категории до 63 кг.

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Каширские самбистки стали призерами Первенства Московской области
23 апреля 2024, 11:33

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Каширские спортсмены выступят на первенстве ЦФО России по самбо.Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Соревнования проходили в городском округе Люберцы 20 апреля среди спортсменов возрастной категории 11-12 лет.

«Городской округ Кашира на первенстве представили воспитанники спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева и спортивной школы «КАШИРА» под руководством Андрея Викторовича Бикбаева, Николая Николаевича Золотарева, Максима Ивановича Краило.По итогам соревнований бронзовую медаль завоевали Евгения Фролова, Анастасия Палачёва, Таисия Стрельникова», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что призеры и победители первенства будут представлять Московскую область на соревнования Центрального федерального округа.

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