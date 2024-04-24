Полузащитник «Краснодара» Кади: Мы будем бороться за чемпионство до конца

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Бразильский футболист, полузащитник клуба «Краснодар» Кади Боржес заявил, что его клую будет до конца бороться за чемпионство в РПЛ, отставание от первого места – всего четыре очка.
«В концовке легких матчей не бывает, всем нужны очки. Чемпионство? Мы будем бороться до конца. Все еще возможно», — выразил уверенность Кади в интервью для «РБ Спорт».
На сегодняшний день ФК «Краснодар» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея 46 очков. Он отстает от «Зенита», который возглавляет список на четыре очка.
Ранее российский тренер Игорь Шалимов высказал мнение о том, что ЦСКА является наиболее достойной победы в Кубке России командой. По его совам, ЦСКА — единственная команда, которая в Кубке каждый матч играет на 70-80% основой.
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