Футболист Сенников спрогнозировал удачную игру сборной РФ в матче с Сербией

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что ожидает от сборной России удачной игры в матче с сербами.
«Сборная России должна сегодня удачно сыграть. Все основные силы команды в строю. Если будет оптимальный состав, то должны как минимум не проиграть», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сенников.
Он добавил, что российские легионеры также обязаны выйти на поле и повести за собой всю команду, поскольку матч очень важный и сложный.
Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил о том, что на матч с Сербией должны выйти сильнейшие футболисты сборной России.
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