Экс-игрок «Спартака» Гладилин о матче сборных РФ и Сербии: Фаворит — Россия

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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение о том, что именно Россия является фаворитом в предстоящем матче сборных РФ и Сербии.
«Я считаю фаворитом сборную России. Сербская команда очень хорошая, она приедет в Москву достойным составом, несмотря на отсутствие нескольких хороших футболистов по уважительной причине. Сборная России давно не играла, Карпин собрал лучших игроков. Думаю, выйдет ударный стартовый состав», — поделился в беседе с Газета.ру Гладилин.
Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников также заявлял, что ожидает от сборной России удачной игры в матче с сербами. По его мнению, российские легионеры также обязаны выйти на поле и повести за собой всю команду, поскольку матч очень важный и сложный.
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