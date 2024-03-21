Экс-игрок «Спартака» Гладилин о матче сборных РФ и Сербии: Фаворит — Россия

России не следует уже сейчас определяться по поводу участия отечественных спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже. Лучше вынести решение в последний момент. Такое мнение высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.