Агент Селюк назвал Кордобу лучшим игроком первой части сезона РПЛ
Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба является лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам первой половины сезона-2025/26. Он отметил вклад форварда в успехи клуба и его рекордные показатели.
В беседе с Metaratings.ru Селюк уточнил, что именно Кордоба стал главным лидером «Краснодара» и определяющим игроком чемпионата. Агент подчеркнул, что форвард продолжают стабильно забивать, помог клубу завоевать титул и удерживать первое место после 18 туров. Он отметил, что сравнить колумбийца с Константином Тюкавиным пока сложно — нападающий «Динамо» только восстанавливается после долгой травмы.
Отдельно Селюк выделил хавбека Батракова, который проводит один из лучших сезонов в карьере. В 17 матчах он забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. Игрок возглавляет гонку бомбардиров Премьер-Лиги и входит в лидеры по ассистам.
Кордоба в нынешнем сезоне РПЛ провёл 16 игр, в которых отметился восемью голами и четырьмя передачами. Он также побил клубный рекорд Фёдора Смолова и стал лучшим бомбардиром «Краснодара» в истории — на его счету уже 70 мячей. Тюкавин, воспитанник «Динамо», сыграл 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.
