Агент Селюк назвал Кордобу лучшим игроком первой части сезона РПЛ

12 декабря 2025, 16:21

Фото: iStock/bildobjektiv

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба является лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам первой половины сезона-2025/26. Он отметил вклад форварда в успехи клуба и его рекордные показатели.