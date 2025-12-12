Артюхин: Надеемся, Россию допустят до ЮЧМ, тенденция пошла хорошая
Бывший нападающий КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал предложение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских юношей к международным соревнованиям с гимном и флагом страны. Он отметил, что это создает позитивные изменения в ситуации.
Эксперт подчеркнул, что хотя на следующий молодежный чемпионат мира в этом году сборная России не успеет, есть надежда на участие в юниорском первенстве планеты в 2026 году. Это событие пройдет в Словакии с 22 апреля по 2 мая. Он выразил оптимизм по поводу динамики, которая появилась в вопросе возвращения российских спортсменов на международную арену.
Сборные России по хоккею находятся в международной изоляции с 2022 года из-за решения Международной федерации хоккея (ИИХФ). Однако изменения в подходе МОК могут открыть новые возможности для молодых талантов. Спортсмены и тренеры надеются на положительные результаты и поддержку со стороны международных организаций.
