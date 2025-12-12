Артюхин: Надеемся, Россию допустят до ЮЧМ, тенденция пошла хорошая

12 декабря 2025, 15:01

Фото: iStock/shironosov

Бывший нападающий КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал предложение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских юношей к международным соревнованиям с гимном и флагом страны. Он отметил, что это создает позитивные изменения в ситуации.