Авербух назвал лучшие события в российском спорте в 2025 году

12 декабря 2025, 14:40

Фото: iStock/Natalia Kirsanova

Российский хореограф, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух назвал лучшие события в российском спорте по итогам 2025 года. Об этом сообщает Metaratings.ru.





По его словам, на чемпионатах мира в 2025 году российские пловцы и гимнасты показали выдающиеся результаты.





«Это надо обязательно отметить. После возвращения сразу же выиграли золотые медали — это очень высокий показатель», — добавил Авербух.