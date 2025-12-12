Авербух назвал лучшие события в российском спорте в 2025 году
Российский хореограф, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух назвал лучшие события в российском спорте по итогам 2025 года. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По его словам, на чемпионатах мира в 2025 году российские пловцы и гимнасты показали выдающиеся результаты.
«Это надо обязательно отметить. После возвращения сразу же выиграли золотые медали — это очень высокий показатель», — добавил Авербух.
На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российские атлеты добились значительных успехов, завоевав шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали. В общекомандном зачёте Россия заняла четвёртое место, получив в общей сложности 18 наград.
На мировом первенстве по спортивной гимнастике в Индонезии Ангелина Мельникова принесла две золотые медали и одну серебряную, в то время как Даниел Маринов завоевал бронзовую награду.