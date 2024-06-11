Агент Шпинёв рассказал о перспективах Джикии

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы бывшего защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии, отметил, что спортсмена ожидает хорошее будущее.
Однако он не поделился конкретикой о предложениях и планах спортсмена.
Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Амкара», однако недавно клуб объявил о решении не продлевать рабочий контракт с футболистом.
Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный трансфер Бенхамина Гарре в «Краснодар», отметив, что спортсмен является сильным игроком. По его мнению, Гарре способен усилить команду.
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«Есть ли конкретика по будущему Джикии? Я пока промолчу, у Георгия всё будет хорошо. Есть ли предложения? Пока что поделиться и сказать нечего», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Шпинёв.
Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Амкара», однако недавно клуб объявил о решении не продлевать рабочий контракт с футболистом.
Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный трансфер Бенхамина Гарре в «Краснодар», отметив, что спортсмен является сильным игроком. По его мнению, Гарре способен усилить команду.
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Мелисса Тимофеева