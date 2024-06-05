Булатов выступил за расширение РПЛ

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Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов заявил, что правильным решением было бы расширение Российской Премьер-Лиги (РПЛ) до 18 команд.
«У нас сейчас нет клубов с большими финансовыми проблемами, как это было у «Тамбова». «Сочи», «Урал», «Балтика», «Родина», «Торпедо» будут бороться в новом сезоне за повышение. Все эти команды могут играть по своим финансовым возможностям в Премьер-Лиге. Поэтому я считаю, было бы правильным расширить РПЛ до 18 команд», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Булатов.
Ранее бывший судья Илья Обломов заявлял, что считает лучшими арбитрами минувшего сезона РПЛ Сергея Карасева и Павла Кукуяна. Он также отмечал достойный уровень профессионализма Евгения Буланова, Алексея Сухого и Василия Казарцева.
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