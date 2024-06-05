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Булатов выступил за расширение РПЛ

05 июня 2024, 18:44
Фото: iStock/matimix

Фото: iStock/matimix

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов заявил, что правильным решением было бы расширение Российской Премьер-Лиги (РПЛ) до 18 команд.


«У нас сейчас нет клубов с большими финансовыми проблемами, как это было у «Тамбова». «Сочи», «Урал», «Балтика», «Родина», «Торпедо» будут бороться в новом сезоне за повышение. Все эти команды могут играть по своим финансовым возможностям в Премьер-Лиге. Поэтому я считаю, было бы правильным расширить РПЛ до 18 команд», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Булатов.

Ранее бывший судья Илья Обломов заявлял, что считает лучшими арбитрами минувшего сезона РПЛ Сергея Карасева и Павла Кукуяна. Он также отмечал достойный уровень профессионализма Евгения Буланова, Алексея Сухого и Василия Казарцева.

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#футбол
#спорт
Белявский поделился ожиданиями от Игр БРИКС
05 июня 2024, 18:58

Фото: iStock/chrisman

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что ожидания от предстоящих Игр БРИКС у него только положительные.
«Ожидания от Игр БРИКС максимально положительные. Казань прекрасно умеет проводить подобные большие соревнования и всегда делает это на самом высоком уровне. По моим ощущениям, я сейчас нахожусь в гораздо лучшей форме по сравнению с чемпионатом и Кубком России», — отметил в беседе с Metaratings.ru Белявский.

Он подчеркнул, что Игры БРИКС являются не альтернативой международным соревнованиям, а полноценным международным турниром.

Ранее сообщалось, что вопрос о присоединении Турции к БРИКС обсудят в рамках министерской встречи в Нижнем Новгороде.

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#брикс
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Подмосковный параатлет Гнездилов установил рекорд России
05 июня 2024, 18:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный спортсмен Денис Гнездилов установил рекорд России в толкании ядра на Кубке чемпионов по параатлетике. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Чемпион Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России впервые в истории соревнований показал рекордный результат в толкании ядра в классе F40 – 11 м. 57 см.
«На Паралимпиаде 2020 года Денис завоевал золото с результатом 11 м. 16 см, установив тем самым мировой рекорд. Гнездилов выступает за региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта», – говорится в сообщении.
Кубок чемпионов по параатлетике проходит с 3 по 7 июня в Екатеринбурге на легкоатлетическом стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец». Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#московская область
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В Красногорске прошла спортивная Олимпиада среди дошкольных
05 июня 2024, 17:53

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Спортивная Олимпиада среди дошкольных образовательных учреждений прошла в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Соревнования прошли 1 июня на стадионе «Зоркий».

«У каждой команды была своя группа поддержки: родители, бабушки, дедушки и родной детский сад. В каждом дошкольном учреждении проводились внутренние олимпиады, победители которых представляли свой детский сад на мероприятии. Одна из эстафет была посвящена правилам дорожного движения. Сотрудники ГИБДД проверили дошкольников на знание правил», — поделились в пресс-службе.

Мероприятие проводилось с целью приобщения детей к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом с раннего возраста, а также безопасности на дорогах.

Всего в олимпиаде принимали участие дошкольники из 38 бюджетных образовательных учреждений городского округа Красногорск.

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Подмосковные хоккеисты выиграли бронзу открытого чемпионата СХЛ
05 июня 2024, 16:27

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные хоккеисты стали бронзовыми призерами открытого чемпионата СХЛ Москвы и Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В турнире Большого Кубка боролись семь команд Подмосковья из Клина, Чехова, Красногорска, Воскресенска, Электростали, Балашихи и Мытищ.

«В матче за третье место Большого Кубка подмосковные хоккеисты встретились с представителями РГСУ из Москвы. Со счетом 5:2 победили студенты из Красногорска. В прошлом сезоне команда РАНХиГС не смогла войти в призовую тройку при восьми участниках чемпионата, однако в этом году среди 35 команд, коллектив из Подмосковья стал бронзовым призером соревнований», — поделились в пресс-службе.

Также самая молодая команда «Армада» из Одинцовского г.о. стала серебряным призером в Малом Кубке.

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#турнир
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Подмосковные команды медработников приняли участие в турнире по мини-футболу
05 июня 2024, 13:40

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Четыре команды медработников приняли участие в турнире по мини-футболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Турнир среди представителей профсоюзных организаций со всего региона прошел в Раменском.

«По результатам соревнований команда из Жуковского вошла в тройку чемпионов, заняв уверенное второе место.Наши спортсмены — работающие специалисты отрасли здравоохранения, настоящий пример здорового образа жизни, силы и выносливости. Всего за звание лучших на поле боролись 15 команд, а это значит, что практически треть участников — члены нашего Профсоюза! Спасибо всем!», — поделился заведующий по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Обкома Виталий Еременко.

Кроме этого медики также примут участие в туристическом слете, соревнованиях по гиревому спорту, перетягивании каната, соревнованиях «спортивных семей» и легкоатлетическом кроссе.

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В Подмосковье летом проведут 2,3 тыс. спортивных мероприятий с участием 2 млн человек
04 июня 2024, 22:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Летом на территории Подмосковья состоится более 2,3 тыс. спортивных и физкультурных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Подмосковье традиционно является одним из регионов-лидеров по числу спортивных мероприятий. В прошлом году в области прошло свыше 2 тыс. различных стартов, в которых участвовали более 1,7 млн человек. В этом году планируется, что в соревнованиях примут участие порядка 2 млн спортсменов», – говорится в сообщении.
Что касается ближайших соревнований, то 8 июня в Луховицах пройдёт второй матч третьего летнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор». Легенды отечественного футбола проводят матчи с любительскими сборными Подмосковья.

В Подмосковье состоится серия из шести заплывов в рамках первых в России международных соревнований по плаванию на длинные и спринтерские дистанции – Кубок чемпионов Swimcup. Первый старт состоялся 1 июня в Люберцах, второй пройдёт 8 июня на Торбеевском озере в Сергиево-Посадском городском округе.

Любителей велогонок ждут два подмосковных этапа популярной серии CyclingRace. Заезды проведут 8 и 9 июня в Верее и в Рузе, а 4 августа – в Рузе и Можайске.

Как отметили в ведомстве, летние спортивные мероприятия в Московской области проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#московская область
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Масалитин объяснил увольнение Федотова из ЦСКА
04 июня 2024, 19:54

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Футболист Валерий Масалитин связал увольнение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова со своего поста с неудачами команды, которые наблюдались в последнее время.
«Первый год был положительным – завоевали серебряные медали, выиграли Кубок, была игра, приятная глазу, был результат. На второй год работы что-то пошло не так: пропала та игра, пропала уверенность, результат ушёл. Не заняли призового места и не вышли в финал Кубка. Видимо, поэтому руководство посчитало, что с такой игрой с Федотовым лучше расстаться», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Масалитин.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил против назначения на пост главного тренера команды Марко Николича, поскольку на этой должности должен быть человек, лучше знающий традиции и особенности команды.

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#тренер
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Газзаев объяснил, почему против назначения Николича в ЦСКА
Газзаев: Целесообразнее пригласить Игнашевича
04 июня 2024, 18:54

Фото: РИА Новости/Джузеппе Маффиа

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил против назначения на пост главного тренера команды Марко Николича, поскольку на этой должности должен быть человек, лучше знающий традиции и особенности команды.
«Я против этого назначения. Было бы целесообразнее пригласить Игнашевича. Сергей знает традиции и историю ЦСКА, много лет отдал клубу. Он успешный молодой российский тренер, которому можно было доверить команду», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Газзаев.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников высказывал мнение о том, что этот сезон стал провальным для ЦСКА из-за упущенных им очков. Отмечалось, что, по его мнению, команда может побороться за Кубок России, если не предпочтёт остаться на месте.

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#тренер
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#мнение
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Булатов раскрыл, что надо сделать «Спартаку» для будущего чемпионства
Булатов рекомендовал укреплять позиции «Спартаку»
04 июня 2024, 18:42

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов заявил, что команде для борьбы за чемпионство необходимо усиление большинства позиций в своём составе.
«Я бы не трогал вратарскую позицию. Селихов и Максименко – достойные голкиперы для нашего чемпионата. Остальные позиции можно усилить. Нужны крайние защитники. Центр обороны покрепче – Чернов и Дуарте со своей работой справляются, Бабич тоже в порядке. Нужен опорный полузащитник, игрок под нападающим, сам нападающий», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Булатов.

Ранее сербский тренер Радослав Батак заявил, что назначение главным тренером «Спартака» Деяна Станковича может привести команду к чемпионству. По его мнению, Станкович настраивает свои команды на атаку, а его спортсмены всегда очень дисциплинированы.

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