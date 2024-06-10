Бабич рассказал, за кого будут болеть русские на Евро-2024

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Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич выразил уверенность в поддержке Сербии русскими на Евро-2024.
«Мы должны представлять нашу страну. Фавориты чемпионата для меня — Англия и Франция. С англичанами у нас в группе будет сложная первая игра, надеюсь, мы хорошо представим нашу страну. Как я уже говорил, Англия и Франция — главные фавориты всего Евро. Я знаю, что российские фанаты будут болеть за нас. Я чувствую это, когда играю в РПЛ — русские нас поддерживают», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Бабич.
Ранее полузащитник «Зенита» Артур заявил, что восхищается футболистом «сине-бело-голубых» Венделом, отметив, что он является отличным профессионалом.
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