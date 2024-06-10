Булыкин объяснил пользу Гарре для «Краснодара»

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный трансфер Бенхамина Гарре в «Краснодар», отметив, что спортсмен является сильным игроком.
По его мнению, Гарре способен усилить команду.
Отмечается, что Бенхамин Гарре выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов заявил, что правильным решением было бы расширение Российской Премьер-Лиги (РПЛ) до восемнадцати команд.
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«Гарре – сильный игрок для нашего чемпионата, у него есть качество. Во многих матчах он выделялся на фоне остальных. Не удивительно, что «Краснодар» им интересуется. Он здорово подойдет под стиль команды. Это сто процентов усиление для «Краснодара», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.
Отмечается, что Бенхамин Гарре выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов заявил, что правильным решением было бы расширение Российской Премьер-Лиги (РПЛ) до восемнадцати команд.
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Мелисса Тимофеева