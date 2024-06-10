Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Булыкин объяснил пользу Гарре для «Краснодара»

Булыкин объяснил пользу Гарре для «Краснодара»

10 июня 2024, 20:06
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный трансфер Бенхамина Гарре в «Краснодар», отметив, что спортсмен является сильным игроком.
По его мнению, Гарре способен усилить команду.

«Гарре – сильный игрок для нашего чемпионата, у него есть качество. Во многих матчах он выделялся на фоне остальных. Не удивительно, что «Краснодар» им интересуется. Он здорово подойдет под стиль команды. Это сто процентов усиление для «Краснодара», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.



Отмечается, что Бенхамин Гарре выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов заявил, что правильным решением было бы расширение Российской Премьер-Лиги (РПЛ) до восемнадцати команд.

Читайте также:

Бабич рассказал, за кого будут болеть русские на Евро-2024

Булатов выступил за расширение РПЛ

Артур раскрыл, кем из спортсменов восхищается
#спорт
#футбол
#спортсмены
Данил Глебов объяснил результаты матча с Беларусью
10 июня 2024, 20:54

Фото: iStock/Rost-9D

Полузащитник сборной России Данил Глебов поделился впечатлениями от матча с Беларусью.
Он отметил, что на поле их команда вышла с самоотдачей.

«Самое главное — мы вышли с полной концентрацией и самоотдачей. Поэтому и такой результат», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Глебов.

Отмечается, что в товарищеском матче с Беларусью сборная России одержала победу со счётом 4:0. При этом сам спортсмен отыграл полный матч.

Ранее защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич выразил уверенность в поддержке Сербии русскими на Евро-2024. Он также поделился, что фаворитами для него на Евро-24 являются Англия и Франция.

Читайте также:

Бабич рассказал, за кого будут болеть русские на Евро-2024

Булатов выступил за расширение РПЛ

Булатов раскрыл, что надо сделать «Спартаку» для будущего чемпионства
#спорт
#евро
#матч
#спортсмен
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бондарь призвал не сравнивать Олимпиаду и Игры БРИКС
10 июня 2024, 19:55

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 по прыжкам в воду Александр Бондарь заявило том, что нельзя сравнивать Олимпиаду и Игры БРИКС, поскольку это соревнования разного уровня.
«Олимпиада она была, есть и всегда останется. Все-таки это совсем разные старты совсем разного уровня. Нельзя сравнивать Олимпиаду и Игры БРИКС, так же как нельзя сравнивать Олимпиаду и чемпионат мира. Но мы очень рады, что в нашей стране проводится соревнования такого масштаба», — объяснил в беседе с Metaratings.ru Бондарь.

При этом он поделился, что рад тому, что ему удалось отобраться на Игры БРИКС.

Ранее Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что ожидания от предстоящих Игр БРИКС у него только положительные.

Читайте также:

Политолог Дугин: Главное послание БРИКС — способность понимать другого

Экономист Лобода объяснил невозможность появления единой валюты стран БРИКС

Белявский поделился ожиданиями от Игр БРИКС
#олимпиада
#соревнования
#игры
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бабич рассказал, за кого будут болеть русские на Евро-2024
Бабич: Русские будут болеть за Сербию
10 июня 2024, 19:43

Фото: iStock/Алексей Филиппов

Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич выразил уверенность в поддержке Сербии русскими на Евро-2024.
«Мы должны представлять нашу страну. Фавориты чемпионата для меня — Англия и Франция. С англичанами у нас в группе будет сложная первая игра, надеюсь, мы хорошо представим нашу страну. Как я уже говорил, Англия и Франция — главные фавориты всего Евро. Я знаю, что российские фанаты будут болеть за нас. Я чувствую это, когда играю в РПЛ — русские нас поддерживают», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Бабич.

Ранее полузащитник «Зенита» Артур заявил, что восхищается футболистом «сине-бело-голубых» Венделом, отметив, что он является отличным профессионалом.

Читайте также:

Артур раскрыл, кем из спортсменов восхищается

Трансфер Сафонова в «ПСЖ» под угрозой срыва из-за запрета на выезд из России

Булатов выступил за расширение РПЛ
#евро
#игра
#рпл
#сербия
#болельщик
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спортсмены стали призерами на чемпионате России по прыжкам в воду
10 июня 2024, 18:15

Одиннадцать медалей завоевали подмосковные спортсмены на чемпионате России по прыжкам в воду. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по прыжкам в воду проходил с 5 по 10 июня 2024 года в Казани.

Золотые медали завоевали Кристина Ильиных в дисциплине «трамплин 1 м», Елизавета Кузина в дисциплине «трамплин 3 м» и «трамплин 3 м синхронные прыжки» в паре с московским спортсменом, Александр Бондарь в дисциплине «вышка 10 м синхронные прыжки». Серебряными призерами турнира стали Елизавета Кузина в дисциплине «трамплин 1 м», Виктория Казанцева в дисциплине «вышка 10 м» и в дисциплине «вышка 10 м синхронные прыжки», Кристина Ильиных в дисциплине «трамплин 3 м», а также Александр Бондарь в дисциплине «вышка 10 м синхронные прыжки», — поделились в пресс-службе.

Кроме ​этого, бронзовыми призерами чемпионата стали Илья Надеев и Виктория Казанцева в дисциплине «парные прыжки» и Кристина Ильиных в дисциплине «трамплин 3 м синхронные прыжки».

Читайте также:

В Егорьевске прошёл Кубок по волейболу сидя среди инвалидов Подмосковья

Подмосковные гандболисты приняли участие в фестивале в Тольятти

Спартакиада пенсионеров состоялась в Подмосковье
#чемпионат россии
#медали
#спортсмены
#подмосковье
#победители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Егорьевске прошёл Кубок по волейболу сидя среди инвалидов Подмосковья
10 июня 2024, 17:24

Фото: Юлия Андросова

В Егорьевске прошёл Кубок по волейболу сидя среди инвалидов Подмосковья с участием команды участников СВО. Об этом сообщил корреспондент.
Соревнования проходили во Во Дворце спорта «Егорьевск».

«Сегодня в двадцатый раз проходит данный кубок. Участвуют четыре сильнейшие команды Подмосковья. Одна из них была сформирована недавно в Одинцово. Но уже показала достойный результат на Всероссийском Кубке защитников Отечества, где ребята заняли первое место. В Егорьевске мы не только приняли участие в данном мероприятии, но и провели трехдневные спортивные сборы», — поделился председатель Московской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Николай Зеликов.

По результатам соревнований золото выиграла команда из Егорьевска, серебро — городской округ Щёлково и бронзу команда из Одинцово.

Читайте также:

Подмосковные гандболисты приняли участие в фестивале в Тольятти

Кубок чемпионов Swimcup по плаванию прошел на Торбеевском озере

Подмосковные спортсмены выиграли серебро чемпионата России по пляжному волейболу
#одинцово
#общество
#золото
#городской округ
#соревнования
#егорьевск
#спортсмены
#серебро
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные гандболисты приняли участие в фестивале в Тольятти
10 июня 2024, 14:55

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Пять подмосковных команд заняли места на пьедестале Детского фестиваля гандбола в Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
ХХII Детский фестиваль гандбола прошел с 1 по 7 июня в Тольятти.

В соревнованиях приняли участие 175 команд из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

По итогам шести дней соревнований золотые медали выиграли команды из Наро-Фоминска и Чехова.

«Наша команда провела соревнования без поражений. Самый напряженный матч получился за выход в финальную тройку против краснодарцев, которых мы обыграли. Соперниками в финальной стадии стали: Москва и Андижанская область Узбекистана», — поделился главный тренер команды Чехова Станислав Кочергин.

Бронзовыми призерами соревнований стали гандболисты спортшколы «Лидер-1» из Егорьевска и гандболисты из Протвино стали бронзовыми призерами. В детском зачете пряничное третье место заняли девушки из Егорьевска.

Читайте также:

Кубок чемпионов Swimcup по плаванию прошел на Торбеевском озере

Спартакиада пенсионеров состоялась в Подмосковье

Подмосковные боксёры впервые выиграли командный турнир «Кубок Победы»
#гандбол
#фестиваль
#спортсмены
#подмосковье
#тренер
#медали
#матч
#соревнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кубок чемпионов Swimcup по плаванию прошел на Торбеевском озере
10 июня 2024, 13:54

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Кубок чемпионов Swimcup по плаванию на открытой воде собрал на Торбеевском озере более 500 участников. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Серия заплывов в 2024 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья»

«Первое место в абсолютном зачёте на дистанции 1000 метров занял подмосковный триатлет, мастер спорта Арсений Сироткин из Долгопрудного. За ним финишировала мастер спорта международного класса по плаванию Анна Артемова. Замкнул тройку лидеров общего зачёта призёр чемпионата России по плаванию на короткой воде Денис Гладченко», — отметили в пресс-службе.

Принять участие в следующем мероприятие можно будет 15 июня на Озернинском водохранилище Рузского городского округа. Подробнее о всех ​заплывах и других соревнований от проекта «Суперлига Подмосковья» информацию можно найти на официальном сайте.

Читайте также:

Спартакиада пенсионеров состоялась в Подмосковье

Подмосковные спортсмены выиграли серебро чемпионата России по пляжному волейболу

Очередной матч проекта «Выходи во двор» проведут в Луховицах
#водохранилище
#приз
#подмосковье
#плавание
#соревнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спартакиада пенсионеров состоялась в Подмосковье
10 июня 2024, 13:31

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Более 400 человек приняли участие в Спартакиаде пенсионеров в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили в городском округе Коломна 8 июня на базе Конькобежного центреа «Коломна». 40 команд состязались в шести видах спорта.

«Любовь к жизни, стремление к победе и желание становиться ещё лучше объединяют участников масштабной Спартакиады. Еще раз убедился, года это всего лишь цифры, пенсионный возраст — время новых возможностей и достижений! Горжусь каждым из участников. Ваша целеустремленность, воля к победе и жажда жизни вдохновляют всех окружающих», — поделился Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

По итогам командного зачета победу одержали спортсмены из Коломны, серебро на счету команды города Озёры и замкнула тройку призеров команда из Подольска.

Читайте также:

Подмосковные спортсмены выиграли серебро чемпионата России по пляжному волейболу

Подмосковные боксёры впервые выиграли командный турнир «Кубок Победы»

Подмосковные гонщики стали призерами этапа чемпионата и Кубка России
#турнир
#возраст
#любовь
#соревнования
#коломна
#спортсмены
#серебро
#пенсионеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спортсмены выиграли серебро чемпионата России по пляжному волейболу
10 июня 2024, 12:01

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены стали серебряными призерами этапа чемпионата России по пляжному волейболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В финале пара Анастасия Барсук и Дарья Павлова встретилась с командой «Локомотив 1» из Калининграда. Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово 1» стал призером четвертого этапа чемпионата России по пляжному волейболу среди женских команд.

«Поздравляю девчонок, болельщиков и тренерский состав «Заречья» с серебром очередного этапа чемпионата России по пляжному волейболу! Отличное начало нового сезона, желаю не сбавлять обороты», — поделился депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

Соревнования проходили с 6 по 9 июня в Магнитогорске. От Подмосковья на чемпионате выступали два коллектива «Заречье-Одинцово».

Читайте также:

Очередной матч проекта «Выходи во двор» проведут в Луховицах

Подмосковные боксёры впервые выиграли командный турнир «Кубок Победы»

Подмосковные борцы завоевали семь медалей на Спартакиаде учащихся
#одинцово
#турнир
#матч
#клуб
#соревнования
#депутат
#волейбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф