Агент Талаев: Кравцов и Батырев поедут на сборы с «Сочи»

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Российский агент Андрей Талаев сообщил, что полузащитники «Сочи» Кирилл Кравцов и Амир Батырев поедут на сборы с командой.
Он подчеркнул, что «Сочи» рассчитывает на этих игроков.
Ранее стало известно о том, что «Барселона» в финале встретится с мадридским «Реалом», ранее обыгравшим в 1/2 финала мадридский «Атлетико» со счетом — 5:3. Отмечается, что «Барселона» и «Реал» встретятся на поле 14 января.
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«Клуб рассчитывает на Кирилла и Амира, никаких проблем нет. Они уже познакомились с новым тренером, Морено провел беседы с каждым футболистом. Они поедут на сборы с «Сочи», – прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Талаев.
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Мелисса Тимофеева