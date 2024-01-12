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Агент Талаев: Кравцов и Батырев поедут на сборы с «Сочи»

12 января 2024, 15:40
Фото: istockphoto.com/matimix

Фото: istockphoto.com/matimix

Российский агент Андрей Талаев сообщил, что полузащитники «Сочи» Кирилл Кравцов и Амир Батырев поедут на сборы с командой.
Он подчеркнул, что «Сочи» рассчитывает на этих игроков.

«Клуб рассчитывает на Кирилла и Амира, никаких проблем нет. Они уже познакомились с новым тренером, Морено провел беседы с каждым футболистом. Они поедут на сборы с «Сочи», – прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Талаев.


Ранее стало известно о том, что «Барселона» в финале встретится с мадридским «Реалом», ранее обыгравшим в 1/2 финала мадридский «Атлетико» со счетом — 5:3. Отмечается, что «Барселона» и «Реал» встретятся на поле 14 января.

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#спорт
#клуб
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На старт марафона «Лыжня в Лавру» выйдут не менее 1 тыс участников
12 января 2024, 16:12

Стартовала регистрация для участия в марафоне «Лыжня в Лавру», который пройдёт 23 февраля. Предполагается, что на старт выйдут более 1 тыс лыжников, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Марафон проходит по одному из главных паломнических маршрутов в России в Троице-Сергиеву Лавру. Участники буду состязаться на лыжной трассе в Пушкинском городском округе, созданной ещё в 1980 году. На маршруте можно увидеть такие достопримечательности, как село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново», – уточнили в пресс-службе.
Стартово-финишный городок марафона разместится в деревне Нововоронино. Для участников будут доступны следующие дистанции протяжённостью 50, 25, 12,5, 3 и 1 км. Каждый лыжник, преодолевший дистанцию, получит памятную медаль.

Зарегистрироваться на один из самых популярных лыжных заездов и узнать условия участия в нём можно по ссылке.

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#подмосковье
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Журналист Франки назвал условие, при котором будет виден прогресс Миранчука
Журналист Франки: Говорить о прогрессе можно будет, когда он забьёт 10 мячей
12 января 2024, 15:50

Фото: istockphoto.com/XiXinXing

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки высказался о неплохой игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, однако заметил, что прогресс у спортсмена всё же может наступить.
По его мнению, о прогрессе можно будет заявить тогда, когда игрок забьёт 10 мячей.

«В последних играх он играл неплохо. Но о прогрессе можно будет говорить, если Миранчук забьёт 10 мячей или отдаст столько же результативных передач. Пока не вижу поводов для обсуждения этого футболиста», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Франки.

Известно, что 15 января в Бергамо в ближайшем туре Серии А «Аталанта» дома сыграет с «Фрозиноне».

Ранее российский агент Андрей Талаев сообщал, что полузащитники «Сочи» Кирилл Кравцов и Амир Батырев поедут на сборы с командой.

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#спорт
#футбол
#спортсмены
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Мать сбежавшего фехтовальщика Биды ничего не знает о планах сына
12 января 2024, 12:03

Фото: istockphoto/PointImages

Мать фехтовальщика Сергея Биды Елена Гришина рассказала, что ничего не знает о планах сына и его супруги Виолетты выступать на Олимпиаде за сборную США.
«Я с ним не общалась. Никакой информации у меня нет», — сказала Елена Гришина.
Издание USA Today пишет, что Сергей Бида и бывший саблист российской сборной России Константин Лоханов планируют выступать за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже. Виолетта Бида не сможет участвовать в Играх из-за беременности.

МВД России 26 декабря объявило супружескую пару в розыск. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Шпажисты являлись действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, участвовали в чемпионате США, не уведомив российскую сторону.

Шпажист Сергей Бида является серебряным призером Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире.

Виолетта Бида-серебряный призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге.

Ранее сообщалось, что российские шпажисты Сергей и Виолетта Бида и саблист Константин Лоханов планируют выступить за американскую сборную на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

USA Today пишет, что спортсменов поддерживают Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, а также Федерации фехтования США. Организации направили письма в их поддержку, сообщает РИА Новости.

Адвокат Джек Винер, который представляет интересы россиян, рассказал, чтобы фехтовальщики стали гражданами США к ОИ, которые начнутся 26 июля, Сенату и Палате представителей нужно будет принять законопроект, а Джо Байден должен его подписать.

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#спорт
#сша
#политика
#новости
#общество
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Покинувшие РФ Бида и Лоханов хотят выступать за сборную США на ОИ
12 января 2024, 09:49

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Российские шпажисты Сергей и Виолетта Бида и саблист Константин Лоханов планируют выступить за американскую сборную на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.
USA Today пишет, что спортсменов поддерживают Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, а также Федерации фехтования США. Организации направили письма в их поддержку, сообщает РИА Новости.

Адвокат Джек Винер, который представляет интересы россиян, рассказал, чтобы фехтовальщики стали гражданами США к ОИ, которые начнутся 26 июля, Сенату и Палате представителей нужно будет принять законопроект, а Джо Байден должен его подписать.

Ранее МВД РФ объявило в розыск семейную пару Виолетту и Сергея Биду. Они выступили летом прошлого года на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе, не уведомив РФ. Из-за этого случая в отставку был отправлен старший тренер сборной РФ по шпаге Александр Глазунов.

Спортсменам может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление части: они являются военнообязанными.

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#олимпиада
#спорт
#сша
#россия
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Юные хоккеисты из ДНР сыграли со сборной Патриархии на катке в парке «Патриот»
12 января 2024, 09:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Ребята из донецких городов Горловка и Ясиноватая приняли участие в мини-турнире по хоккею с мячом и в валенках, который провели в подмосковном парке «Патриот» — на катке у главного храма Вооружённых Сил России, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Соперниками команд из ДНР стала сборная Патриархии. Из трёх матчей два завершились вничью — со счётом 2:2 и 4:4. А в последней игре победу одержала команда Горловки», — отмечается в сообщении.

С азами хоккея с мячом юных спортсменов из ДНР познакомил тренер сборной Патриархии Владимир Щетинин и другие члены команды. Турнир организовала Федерация хоккея с мячом РФ (ФХМР), информационно-политический журнал «Персона страны» и ЦСКА. Напутственное слово участникам спортивного мероприятия сказал духовник российской сборной, член Патриаршей комиссии по спорту иерей Даниил Зубов, который является членом исполкома ФХМР.

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#днр
#спорт
#рпц
#одинцовский городской округ
#хоккей
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«Барселона» и «Реал» встретятся в финале Суперкубка Испании
12 января 2024, 09:26

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Каталонская «Барселона» в матче 1/2 финала испанского Суперкубка обыграла «Осасуну» со счетом 2:0.
В первом тайме гол забил Роберт Левандовски. В финале встречи отметился Ламин Ямал.

«Барселона» в финале встретится с мадридским «Реалом», обыгравшим в 1/2 финала мадридский «Атлетико» со счетом — 5:3.

Счет открыл на 6 минуте игры Марио Эрмосо. Затем «Реал» забил дважды: на 20 минуте отличился Антонио Рюдигер, а на 29 минуте Ферлан Менди. На 37 минуте Гризманну удалось сравнять счёт.

На 78 минуте Рюдигер забил автогол, а за 5 минут до конца основного времени «Реал» смог отыграться благодаря удару Даниэля Карвахаля.

В дополнительное время случился ещё один автогол. Футболист «Атлетико» Стефан Савич отправил мяч в свои ворота, а окончательный счет встречи установил Браим Диас.

«Барселона» и «Реал» встретятся 14 января.

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#футбол
#спорт
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Чемпионка мира по блицу Гунина рассказала о своём тяжёлом заболевании
Российская шахматистка Гунина рассказала, что страдает волчанкой
12 января 2024, 07:10

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина рассказала, каково ей живётся в волчанкой, в интервью для «Спорт-Экспресс».
По словам шахматистки, она поняла, что с её здоровьем что-то не так около шести лет назад.

«И только в мае 2023-го мне поставили диагноз. Долго за него боролась, так как все анализы были пограничные. Волчанка мимикрирует под разные болезни», — рассказала Гунина.

Она также отметила, что из-за волчанки тебе постоянно хочется спать. Однако, залёживаться нельзя, потому как встать после дня в кровати будет крайне сложно.

Напомним, Гунина стала чемпионкой мира во второй раз 30 декабря 2023 года на соревнованиях в Самарканде.

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#диагноз
#болезни
#шахматы
#спорт
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Вяльбе назвала условие возвращения российских лыжников на международные турниры
11 января 2024, 18:10

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, при каких условиях российские спортсмены вернутся к международным стартам. По её словам, это можно будет сделать только тогда, когда наши атлеты будут допущены к соревнованиям без каких-либо ограничений, с гимном и флагом.
В разговоре с «Матч ТВ» знаменитая спортсменка и тренер заявила, что представители великой спортивной державы должны участвовать во всех соревнованиях, в том числе и лыжных гонках, только как россияне.

«Я не хочу быть попугаем. Мы вернемся на международные старты, когда будем россиянами. Всё остальное неприемлемо», заявила Елена Вяльбе.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов к участию в индивидуальных видах олимпийской программы, но без флага, гимна, национальной символики и в нейтральном статусе.

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#тренер
#матч
#россияне
#мок
#гонки
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Соревнования в Дубне собрали более 300 пловцов
11 января 2024, 16:21

Фото: Istockphoto / microgen

Более 300 спортсменов прияли участие в чемпионате и первенстве Дубны по плаванию памяти мастера спорта СССР Николая Зуева. За победу боролись лучшие пловцы наукограда и близлежащих городов, сообщил глава муниципалитета Максим Тихомиров.
«В течение двух дней на дорожки бассейна «Архимед» вышли более 300 спортсменов из 12 команд из Москвы и Подмосковья. Разыгрывалось почти три десятка комплектов медалей в разных возрастных категориях и дисциплинах. Дубненские пловцы завоевали 30 наград, 14 из которых – золотые», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Он поздравил спортсменов отметив, что высокие результаты пловцов из Дубны ещё раз подтверждают, что в наукограде любят спорт.

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