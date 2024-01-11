Тренер Силкин: «От «Краснодара» жду такой же яркой игры и побед»

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«От «Краснодара» жду такой же яркой игры и побед, как это было и в первой части. Я думаю, что у них есть все шансы побороться за чемпионство. Но команде нужно усиление – без опытных игроков сложно завоевать золото. Им нужны один-два хороших футболистов, чтобы продолжить борьбу с «Зенитом», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Силкин.
А до этого бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская, напротив, заявляла о том, что у «Краснодара» фактически нет преимущества перед «Зенитом».
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