Футболист Боков заявил о невозможности молодых спортсменов попасть в «Зенит»

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«Для болельщиков Петербурга это, может, и хорошо, когда есть результат, победы. Но мне жалко пацанов, которых воспитывает «Зенит». Есть главная команды, куда они хотят попасть, но, положа руку на сердце, попасть в «Зенит», укомплектованный таким образом, невозможно», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Боков.
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