Тренер Каррера заявил о новом уровне игры Миранчука

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«В этом сезоне Алексей Миранчук наконец-то вышел на свой уровень и доказал, что может играть в «Аталанте», в Серии А. Ему нужно было немного времени. Было видно, что он будет прогрессировать, если продолжит усердно работать», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каррера.
Ранее бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников говорил, что 35-летний форвард Артём Дзюба является лучшим нападающим команды на данный момент. По его словам, спортсмен хорошо играет корпусом и головой, и тем самым является очень полезным для команды.
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