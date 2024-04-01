Тренер Каррера заявил о новом уровне игры Миранчука

Соревнования в рамках регионального этапа всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди команд общеобразовательных учреждений прошли 31 марта в спортивном комплексе «Подмосковье» городского округа Щёлково.

«Для всех ребят, несомненно, важно, чтобы их труд и старания были признаны взрослым поколением. Очень приятно, что наши почётные гости смогли приехать и даже сыграть дружескую партию с детьми. Благодарю всех участников, гостей и организаторов за популяризацию русских шашек», — поделился президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.