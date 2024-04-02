Журналист Каптейнс назвал Угальде качественным игроком

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Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказал мнение о том, что экс-игрок «Твенте» Манфред Угальде является профессиональным спортсменом, что он, в частности, уже доказал в матче с Аргентиной.
«Переход в «Спартак» был действительно большим шагом для Угальде. Адаптация может занять некоторое время, это нормально. Ему нужно много работать, чтобы заиграть в РПЛ. Но Манфред — качественный игрок. Он доказал это, забив гол Аргентине за сборную Коста-Рики», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каптейнс.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что игра полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука вышла на новый уровень в этом сезоне. По его словам, было ранее понятно, что при усердной работе спортсмен обязательно добьётся прогресса в технике и игре.
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