Агент Ван Нистелроя ответил, хочет ли тренер возглавить «Спартак»

21 октября 2025, 13:56

Фото: istockphoto / Rost-9D

Представитель бывшего наставника «Лестера» Руда Ван Нистелроя опроверг возможность назначения своего клиента на пост главного тренера московского «Спартака». По словам агента Себастьяна Александра Пота, голландский специалист не рассматривает этот вариант.