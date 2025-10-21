Достижения.рф

Агент Ван Нистелроя ответил, хочет ли тренер возглавить «Спартак»

Представитель бывшего наставника «Лестера» Руда Ван Нистелроя опроверг возможность назначения своего клиента на пост главного тренера московского «Спартака». По словам агента Себастьяна Александра Пота, голландский специалист не рассматривает этот вариант.



В ответ на прямой вопрос о потенциальном интересе со стороны «Спартака» Пот в комментарии для Metaratings.ru заявил категорично: «Будет ли интересна Ван Нистелрою работа в «Спартаке»? Нет, без шансов».

Карьера Руда Ван Нистелроя в качестве главного тренера включает руководство такими клубами, как нидерландский «ПСВ» и английские «Манчестер Юнайтед» (в роли ассистента и временного исполняющего обязанности) и «Лестер Сити». С последним он работал с ноября 2024 года по июнь 2025 года.

Информация о возможной смене тренера в «Спартаке» стала актуальной после сообщения «Спорт-Экспресса» 20 октября о том, что руководство клуба приняло решение отстранить от должности действующего наставника Деяна Станковича. Сербский специалист возглавляет команду с лета 2024 года. На текущий момент, после 12 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги, «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков. Ближайший матч «красно-белые» проведут против «Оренбурга» 25 октября. Поединок запланирован на 14:00 по московскому времени.

