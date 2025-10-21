Защитник «Ахмата» предложил провести товарищеский матч между Тунисом и Россией

21 октября 2025, 10:41

Фото: iStock/leolintang

Тунисский защитник грозненского «Ахмата» Надер Гандри заявил, что хотел бы увидеть товарищеский матч между сборными Туниса и России и уже пытался помочь в его организации.





Российская сборная с февраля 2022 года не участвует в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. Следующие товарищеские встречи команда проведёт в ноябре 2025 года: 12 ноября в Санкт-Петербурге против Перу и 15 ноября в Сочи против Чили.





«Надеюсь, этот матч когда-нибудь состоится в России или в Тунисе. Я даже общался с людьми из нашей федерации футбола, посоветовал им сыграть с Россией, они сказали: «Посмотрим». К сожалению, тут решать не мне», — рассказал Гандри в интервью Metaratings.ru.