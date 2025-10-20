Круговой назвал полузащитника «Локомотива» Батракова одним из лучших в России

20 октября 2025, 11:54

Фото: istockphoto / FOTOKITA

Защитник футбольного клуба ЦСКА Данил Круговой прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Локомотива» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со счетом 0:3. В частности, он высоко оценил игру полузащитника соперников Алексея Батракова, назвав его одним из сильнейших футболистов в стране.





Отвечая на вопрос журналистов Metaratings.ru о том, можно ли считать гол Батракова в ворота армейцев курьёзным, Круговой категорически не согласился с такой характеристикой.

«Я бы не стал называть этот гол курьёзным. У Алексея очень поставленный удар, и он регулярно бьёт подобным образом. В той ситуации он просто хорошо попал по мячу. Батраков, на мой взгляд, — один из лучших исполнителей в России», — заявил защитник.