Круговой назвал полузащитника «Локомотива» Батракова одним из лучших в России
Защитник футбольного клуба ЦСКА Данил Круговой прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Локомотива» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со счетом 0:3. В частности, он высоко оценил игру полузащитника соперников Алексея Батракова, назвав его одним из сильнейших футболистов в стране.
Отвечая на вопрос журналистов Metaratings.ru о том, можно ли считать гол Батракова в ворота армейцев курьёзным, Круговой категорически не согласился с такой характеристикой.
«Я бы не стал называть этот гол курьёзным. У Алексея очень поставленный удар, и он регулярно бьёт подобным образом. В той ситуации он просто хорошо попал по мячу. Батраков, на мой взгляд, — один из лучших исполнителей в России», — заявил защитник.Статистика текущего сезона лишь подтверждает слова футболиста. В 12 проведенных матчах РПЛ Алексей Батраков уже отметился десятью забитыми голами и тремя результативными передачами, демонстрируя великолепную форму.
Что касается турнирного положения ЦСКА, то после 12 туров команда располагается на третьей строчке в таблице, набрав 24 очка. «Армейцы» отстают от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива» всего на два очка. Уже в следующем туре, 25 октября, ЦСКА примет на своем поле «Крылья Советов». Поединок запланирован на 19:00 по московскому времени.