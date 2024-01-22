Агент Вустер сообщил о возможном переходе в РПЛ Букари

Фото: istockphoto.com/StudioQ1
Футбольный агент Джордж Вустер заявил «РБ Спорт», что ганский футболист Осман Букари может приехать в Россию.
«У Османа Букари есть несколько предложений, скоро всё должно решится. Что касается России, то Осман готов приехать в Российскую Премьер-лигу, поскольку интерес оттуда есть», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Вустер.До этого бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал игру нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева, отметив, что спортсмену недостаёт стабильности. При этом, специалист подчеркнул талант спортсмена, который всё ещё продолжает искать своё место во взрослом футболе.
Читайте также:
Тренер Игнатьев заявил о нехватке стабильности у Пыняева
Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал о своём будущем
FourFourTwo: Составлен рейтинг самых ненавидимых людей в футболе
Мелисса Тимофеева