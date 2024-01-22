Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал о своём будущем

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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» заявил, что намерен отработать свой контракт до конца. Срок соглашения с испанским специалистом истекает в июне 2025 года.
Такое заявление тренер «красно-белых» был вынужден сделать на фоне появившихся слухов об интересе к его фигуре со стороны испанского «Кадиса», борющегося за выживание в «Ла Лиге». Причём, по оценкам экспертов, вариант с переходом в клуб-аутсайдер испанского чемпионата был бы хорошим исходом как для «Спартака», так и для самого Абаскаля.
Тренировать команду одного из ведущих европейских чемпионатов, пусть даже заштатную, приглашают далеко не каждый день. Если бы испанскому специалисту удалось удержать «Кадис» от вылета во второй дивизион, это дало бы ему шанс засветиться в тренерском цехе и получить предложение от клуба рангом повыше. В московской же команде тренер-новатор и экспериментатор в этом сезоне не добился значимых успехов — «Спартак» перед весенней частью чемпионата занимает пятое место с отставанием в восемь очков от лидера. Плюс неважная обстановка в раздевалке и конфликты с лидерами столичной команды. Руководство «красно-белых» напрямую заявляет о наличии «плана Б» в случае провала Абаскаля.
Единственное, что могло удержать испанца от ухода в «Ла Лигу» — очень приличный контракт. В Москве Абаскаль получает за сезон полтора миллиона евро. «Кадис» такие деньги платить тренеру, конечно, не в состоянии. Возможно, именно материальный фактор стал решающим в продолжении спартаковской главы в карьере Гильермо Абаскаля.
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Тренировать команду одного из ведущих европейских чемпионатов, пусть даже заштатную, приглашают далеко не каждый день. Если бы испанскому специалисту удалось удержать «Кадис» от вылета во второй дивизион, это дало бы ему шанс засветиться в тренерском цехе и получить предложение от клуба рангом повыше. В московской же команде тренер-новатор и экспериментатор в этом сезоне не добился значимых успехов — «Спартак» перед весенней частью чемпионата занимает пятое место с отставанием в восемь очков от лидера. Плюс неважная обстановка в раздевалке и конфликты с лидерами столичной команды. Руководство «красно-белых» напрямую заявляет о наличии «плана Б» в случае провала Абаскаля.
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Александр Бойцов