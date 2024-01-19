FourFourTwo: Составлен рейтинг самых ненавидимых людей в футболе

Составлен список людей в футболе, которые вызывают наибольшую ненависть. Этот антирейтинг возглавил бывший полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Джоуи Бартон.
Как сообщают авторы исследования, опубликовавшие рейтинг на портале FourFourTwo, в бытность игроком Бартон славился грязной игрой, никогда не брезговал запрещёнными приёмами и часто бил соперника исподтишка, когда арбитр не смотрел в его сторону. Кроме того, футболист известен довольно разнузданным поведением за пределами футбольного поля и неоднократно совершал «акты насилия» в быту.
На втором месте расположился Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф (Зепп) Блаттер. Во время его пребывания на посту президента ФИФА в организации разразился крупнейший коррупционный скандал. Третье место занял бывший вратарь сборной ФРГ Харальд Шумахер, который на чемпионате мира 1982 года в Испании сбил с ног защитника сборной Франции Патрика Баттистона приёмом кунг-фу. После этого голкипер ещё и упал на него всей массой тела. В больнице у Баттистона диагностировали перелом шейных позвонков, черепно-мозговую травму, трещину в челюсти и потерю трёх зубов.
Интересно, что звёздный португалец Криштиану Роналду занимает в этом списке седьмое место, а замыкает десятку знаменитый тренер Жозе Моуриньо. Кроме них, в ТОП-10 также вошли Эль-Хаджи Диуф, Джон Терри, Мишель Платини, Луис Суарес и Пит Винкельман.
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На втором месте расположился Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф (Зепп) Блаттер. Во время его пребывания на посту президента ФИФА в организации разразился крупнейший коррупционный скандал. Третье место занял бывший вратарь сборной ФРГ Харальд Шумахер, который на чемпионате мира 1982 года в Испании сбил с ног защитника сборной Франции Патрика Баттистона приёмом кунг-фу. После этого голкипер ещё и упал на него всей массой тела. В больнице у Баттистона диагностировали перелом шейных позвонков, черепно-мозговую травму, трещину в челюсти и потерю трёх зубов.
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Александр Бойцов