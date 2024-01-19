FourFourTwo: Составлен рейтинг самых ненавидимых людей в футболе

Накануне, 17 января, стало известно о переходе защитника петербургского «Зенита» Данилы Кругового в московский ЦСКА. Своё мнение об этом трансфере высказал бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков, успевший в своё время поиграть за оба клуба, а также за лондонский «Челси».