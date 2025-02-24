Семин высказался о зарубежных арбитрах

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Зарубежные арбитры — не лучший путь развития, заявил экс-главный тренер российской сборной по футболу Юрий Семин. Так он отреагировал на анонс появления иностранных судей в Российской Премьер-Лиге. Семина цитирует Metaratings.ru.
«Наверное, хотят какую-то конкуренцию составить. Конкуренцию надо составить из наших молодых арбитров, не бояться вводить новых судей. Ошибки были, есть и будут. Мне думается, что это не лучший путь для нашего развития», — прокомментировал собеседник.Ранее стало известно, перейдет ли футболист Лорран Перейра де Соуза из бразильского «Фламенго» в ЦСКА. На соответствующий вопрос ответил футбольный агент Тьяго Фрейтас.
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