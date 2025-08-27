Агент Жемалетдинова: рассмотрим предложение от «Кайрата», если оно поступит

27 августа 2025, 15:38

Агент Жемалетдинова заявил, что не исключает вариант с переходом в «Кайрат»

Рифат Жемалетдинов (Фото: Instagram* / @rifatzhemaletdinov)

Агент Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичёв сообщил, что полузащитник открыт к возможному переходу в казахстанский «Кайрат», если клуб проявит интерес и сделает соответствующее предложение.





Во вторник, 26 августа, «Кайрат» обыграл шотландский «Селтик» (0:0, 3:2 по пенальти) и вышел в общий этап Лиги чемпионов, что привлекло внимание к команде.



По словам Кузьмичёва, для того чтобы трансфер стал реальностью, должны совпасть несколько условий.





«Чтобы Рифат перешел в "Кайрат", должно сложиться несколько факторов. Нужно, чтобы "Кайрату" был интересен игрок и было достойное финансовое предложение. Плюс сам Рифат должен быть заинтересован», — сказал Кузьмичёв Metaratings.ru.