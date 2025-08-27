Агент Жемалетдинова: рассмотрим предложение от «Кайрата», если оно поступит
Агент Жемалетдинова заявил, что не исключает вариант с переходом в «Кайрат»
Агент Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичёв сообщил, что полузащитник открыт к возможному переходу в казахстанский «Кайрат», если клуб проявит интерес и сделает соответствующее предложение.
Во вторник, 26 августа, «Кайрат» обыграл шотландский «Селтик» (0:0, 3:2 по пенальти) и вышел в общий этап Лиги чемпионов, что привлекло внимание к команде.
По словам Кузьмичёва, для того чтобы трансфер стал реальностью, должны совпасть несколько условий.
«Чтобы Рифат перешел в "Кайрат", должно сложиться несколько факторов. Нужно, чтобы "Кайрату" был интересен игрок и было достойное финансовое предложение. Плюс сам Рифат должен быть заинтересован», — сказал Кузьмичёв Metaratings.ru.Он также отметил, что участие в Лиге чемпионов было бы приятной возможностью.
Напомним, что этим летом Жемалетдинов покинул ЦСКА в статусе свободного агента. За московскую команду он провёл 29 матчей, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.