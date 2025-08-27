ХК «Сочи» подпишет контракт с защитником Березиным

27 августа 2025, 14:14

Фото: iStock/LeArchitecto

Хоккейный клуб «Сочи» подпишет контракт с защитником Максимом Березиным, который расторгнул контракт с тольяттинской «Ладой». В прошлом году за 66 игр в КХЛ он набрал 13 баллов.