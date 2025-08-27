ХК «Сочи» подпишет контракт с защитником Березиным
Хоккейный клуб «Сочи» подпишет контракт с защитником Максимом Березиным, который расторгнул контракт с тольяттинской «Ладой». В прошлом году за 66 игр в КХЛ он набрал 13 баллов.
Как пишет Metaratings.ru, Березин является чемпионом молодежного чемпионата мира 2011 года, в котором сборная России обыграла Канаду со счетом 5:3. Защитник — уроженец Ижевска и воспитанник «Нефтехимика». В КХЛ Березкин выступал за «Авангард», «Автомобилист» и «Нефтехимик» в том числе.
Последние два года 34-летний игрок являлся защитником «Лады» из Тольятти. В прошлом году на его счету 13 очков (4+9) за 66 матчей.
Читайте также: