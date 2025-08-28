Агент Жиго: Самуэль готов принять предложение от «Спартака»

28 августа 2025, 15:52

Фото: iStock/Pixfly

Агент защитника «Лацио» Самуэля Жиго заявил о готовности игрока принять предложение от московского «Спартака». Сам клуб пока не изъявлял желания вернуть француза в свой состав.





Напомним, что Жиго выступал за московский клуб с 2018-го по 2021-й годы, а также в 2022-м. За это время он провел 110 матчей и забил 10 голов. Со «Спартаком» Жиго стал обладателем Кубка России в 2022 году.



По оценке Transfermarkt, стоимость игрока равняется трем миллионам евро. Он выступает за итальянский «Лацио» с 2024 года, за который провел 23 матча и забил два гола.





«Жиго с радостью готов принять предложение от «Спартака», но нам никто не звонил. Возможна ли аренда или прямой трансфер? Всё можем обсудить. Если поступит предложение от другого клуба из России, Самуэль может рассмотреть его и сделать свой выбор», — сказал агент игрока Мохаммед Беншенафи Metaratings.ru.