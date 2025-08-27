Дмитрий Селюк считает, что «Ахмат» способен завершить сезон в верхней части таблицы
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о выступлении «Ахмата» под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Российский тренер, которому 61 год, возглавил грозненский клуб 6 августа 2025 года. С тех пор команда провела пять игр: трижды победила, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.
«Ахмат» взял хороших футболистов, и даже после первой игры, которую они проиграли, я сказал, что команда будет в восьмёрке. Может даже и за шестёрку зацепится. Понятно, что у команды значительно меньше бюджет, чем у «большой шестёрки», но в восьмёрке они однозначно будут.
Селюк в разговоре с Metaratings.ru отметил, что не считает успехи «Ахмата» исключительно заслугой Черчесова. По его словам, он не любит выражения вроде «команда Черчесова», Карпина или Станковича, поскольку тренер приходит в уже сформированный коллектив.
