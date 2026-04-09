Экс-игрок «Спартака» высказался о победе команды над «Зенитом»

09 апреля 2026, 18:52

Шишкин: «Спартак» под руководством Карседо прошел проверку «Зенита»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о победе команды над «Зенитом» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России, но отказался расточать похвалы в адрес московской команды. Его слова приводит Metaratings.ru.





Экс-игрок отметил, что «красно-белые» все еще привыкают к требованиям нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо, поэтому результаты могут измениться в любой момент. По его мнению, «Зенит» устроил «Спартаку» хорошую проверку, которую тот успешно прошел: команда показала характер и терпение.

«Победа в этой игре особенно пойдет на пользу «Спартаку». Но дифирамбы этой команде петь не буду. «Спартак» — веселая команда. Его результаты меняются по щелчку пальцев», — добавил Шишкин.