Футболист Березовский оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в борьбе за титул РПЛ

16 апреля 2026, 12:11

Футболист Березовский назвал «Краснодар» более целостной командой, чем «Зенит»

Фото: Istock/Baks

Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский ответил на вопрос о чемпионской гонке в РПЛ.





В беседе с Metaratings.ru Березовский заявил, что в оставшихся турах возможно всё.

«Краснодар» в Петербурге проявил бойцовские качества, смог сравнять, практически не имея моментов. Могли и выиграть. Но от ничьей будет интереснее концовка чемпионата. «Зенит» сейчас освобождён от кубковых игр, «Краснодар» потеряет очки в каких-то матчах», — высказался спортсмен.

«Зенит» набирает очки за счёт качества футболистов. «Краснодар» смотрится более целостно, сбалансированно в командных взаимодействиях. Мне кажется, «быки» чуть-чуть лучше в этом плане», — отметил Роман.