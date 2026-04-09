Экс-тренер РПЛ спрогнозировал исход будущего матча «Зенит» — «Краснодар»
Тренер Черевченко: будущий матч «Зенит» – «Краснодар» не определит чемпиона
Бывший главный тренер клубов Российской Премьер-Лиги Игорь Черевченко поделился мнением о чемпионской гонке между «Зенитом» и «Краснодаром». По его словам, разница между командами минимальная, и обе будут стремиться только к победе.
Как пишет Metaratings.ru, Черевченко подчеркнул, что предстоящий очный матч «Зенит» – «Краснодар» не станет решающим в борьбе за титул, несмотря на статус встречи за «шесть очков». После этой игры командам предстоит провести ещё по шесть туров, в которых их ждут серьезные соперники. Специалист отметил, что оба лидера могут потерять очки в этих матчах.
«Но матч «Зенит» — «Краснодар» не определит чемпиона», — прокомментировал собеседник.
После 23 туров «Зенит» занимает второе место с 51 очком, уступая лидирующему «Краснодару» один балл. Очная встреча пройдёт 12 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 по московскому времени.