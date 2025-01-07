«Ахмат» может приобрести защитника Лукаса Масоэро

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ФК «Ахмат» рассматривает возможность приобретения защитника «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро. При этом «Сочи» и «Черноморец» также присматриваются к игроку. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По данным издания, «Ахмат» думает о приобретении 29-летнего аргентинского защитника «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро, который хорошо показал себя в сезоне в Румынии. К нему также начали присматриваться «Сочи» и «Черноморец».
На сегодняшний день известно, что сторона игрока ждет завершения новогодних праздников в России, после чего приступит к переговорам. Футболист ранее заявлял о своей готовности вернуться в Россию.
В текущем сезоне Лукас Масоэро сыграл 20 матчей за «Университатя Клуж», забив четыре гола. Его приблизительная стоимость оценивается в 1,3 млн евро.
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На сегодняшний день известно, что сторона игрока ждет завершения новогодних праздников в России, после чего приступит к переговорам. Футболист ранее заявлял о своей готовности вернуться в Россию.
В текущем сезоне Лукас Масоэро сыграл 20 матчей за «Университатя Клуж», забив четыре гола. Его приблизительная стоимость оценивается в 1,3 млн евро.
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Элина Позднякова