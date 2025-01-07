«Ахмат» может приобрести защитника Лукаса Масоэро

Российский футбольный клуб «Ахмат» может купить 29-летнего защитника из Аргентины «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро. Как пишет «РБ Спорт», игрок сейчас проводит сильный сезон в Румынии. Также известно, что к Масоэро рассматривают в качестве игрока клубы «Черноморец» и «Сочи».