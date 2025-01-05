Лионель Месси не явился в Белый дом на вручение медали Свободы от Байдена

Ледовые шоу с участием знаменитых олимпийских чемпионов можно бесплатно посмотреть в Подмосковье. Как стало известно «Радио 1», в них поучаствуют такие звезды отечественного спорта, как: Евгений Плющенко, Татьяна Навка, Ирина Слуцкая, а также Илья Авербух.