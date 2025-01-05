Лионель Месси не явился в Белый дом на вручение медали Свободы от Байдена

Лионель Месси (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Футболист американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не явился в Белый дом на торжественную церемонию вручения Президентской медали Свободы, которой спортсмена наградил действующий глава США Джозеф Байден.
Награждение состоялось в субботу, 4 января, сообщает издание The USA Today. Футболист объяснил своё отсутствие на церемонии напряжённым графиком и взятым на себя ранее обязательствами, которые он не может нарушить. Месси направил в Белый дом письмо, в котором объяснил причины, помешавшие ему получить медаль из рук Байдена пообещал забрать награду позже. Так же он сообщил, что польщён оказанной ему честью.
Кроме футболиста, Байден наградил медалью Свободы политика Хиллари Клинтон, модельера Ральфа Лорена, редактора журнала мод Анну Винтур, бывшего баскетболиста Мэджика Джонсона, актера Дензела Вашингтона и миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. Месси награждён за поддержку программ здравоохранения и образования для детей по всему миру через благотворительный фонд собственного имени.
Лионель Месси является самым титулованным игроком в истории футбола. На его счету 46 командных трофеев, завоёванных с клубными командами и сборной Аргентины.
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Кроме футболиста, Байден наградил медалью Свободы политика Хиллари Клинтон, модельера Ральфа Лорена, редактора журнала мод Анну Винтур, бывшего баскетболиста Мэджика Джонсона, актера Дензела Вашингтона и миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. Месси награждён за поддержку программ здравоохранения и образования для детей по всему миру через благотворительный фонд собственного имени.
Лионель Месси является самым титулованным игроком в истории футбола. На его счету 46 командных трофеев, завоёванных с клубными командами и сборной Аргентины.
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Александр Бойцов