Теннисист Бублик не жалеет о смене гражданства, но жить хочет в Петербурге

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Бывший российский теннисист Александр Бублик, представляющий ныне Казахстан, заявил, что не жалеет о смене гражданства. Однако после завершения спортивной карьеры он намерен вернуться жить в Санкт-Петербург.
Об этом сам спортсмен рассказал в интервью «Матч ТВ». Бублик родился в Ленинградской области и до 2016 года выступал за Россию, однако затем стал представлять на турнирах Казахстан.
По словам Бублика, Казахстан поддержал его в тот момент, когда он нуждался в помощи. Поэтому он всегда будет выступать за эту страну, чтобы отблагодарить её, федерацию тенниса и болельщиков. Спортсмен также добавил, что пока не думал, будет ли возвращать себе российское гражданство, когда вернётся в Санкт-Петербург. Иметь двойное гражданство в Казахстане запрещено.
В заключение Бублик сказал, что очень ждёт возвращения в график международных турниров АТР «Кубка Кремля» и St Petersburg Open, которые дали настоящий толчок его карьере.
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«Не жалею о смене гражданства, но после завершения карьеры буду жить в Петербурге. Я русский человек, меня тянет сюда», — сказал теннисист.
По словам Бублика, Казахстан поддержал его в тот момент, когда он нуждался в помощи. Поэтому он всегда будет выступать за эту страну, чтобы отблагодарить её, федерацию тенниса и болельщиков. Спортсмен также добавил, что пока не думал, будет ли возвращать себе российское гражданство, когда вернётся в Санкт-Петербург. Иметь двойное гражданство в Казахстане запрещено.
В заключение Бублик сказал, что очень ждёт возвращения в график международных турниров АТР «Кубка Кремля» и St Petersburg Open, которые дали настоящий толчок его карьере.
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Александр Бойцов