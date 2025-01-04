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Теннисист Бублик не жалеет о смене гражданства, но жить хочет в Петербурге

Фото: istockphoto/luckyraccoon

Фото: istockphoto/luckyraccoon

Бывший российский теннисист Александр Бублик, представляющий ныне Казахстан, заявил, что не жалеет о смене гражданства. Однако после завершения спортивной карьеры он намерен вернуться жить в Санкт-Петербург.
Об этом сам спортсмен рассказал в интервью «Матч ТВ». Бублик родился в Ленинградской области и до 2016 года выступал за Россию, однако затем стал представлять на турнирах Казахстан.

«Не жалею о смене гражданства, но после завершения карьеры буду жить в Петербурге. Я русский человек, меня тянет сюда», — сказал теннисист.



По словам Бублика, Казахстан поддержал его в тот момент, когда он нуждался в помощи. Поэтому он всегда будет выступать за эту страну, чтобы отблагодарить её, федерацию тенниса и болельщиков. Спортсмен также добавил, что пока не думал, будет ли возвращать себе российское гражданство, когда вернётся в Санкт-Петербург. Иметь двойное гражданство в Казахстане запрещено.

В заключение Бублик сказал, что очень ждёт возвращения в график международных турниров АТР «Кубка Кремля» и St Petersburg Open, которые дали настоящий толчок его карьере.

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Капоэйристы из Химок заняли призовые места на Кубке России
04 января 2025, 11:58

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Капоэйристы из многофункционального социального комплекса «Восход» представили городской округ Химки на Кубке России в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Отмечается, что по итогам индивидуальных выступлений спортсмены заняли первое место в командном зачёте. В общей сложности участники студии капоэйры завоевали золотую, две серебряные и три бронзовые медали.

Золотую медаль вручили Василисе Булгаковой, победившей в зачёте среди девочек 12-13 лет. Серебро завоевали химчане Виктория Боровко и Вячеслав Росс. А бронзовыми призёрами стали Татьяна Стрельцова и Ксения Боровко в возрастной категории 6-7 лет и Илья Лобанов в категории 16-17 лет.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Руководитель студии капоэйры многофункционального социального комплекса «Восход» Алиса Тихонова была удостоена благодарности от Федерации капоэйры России за выдающийся вклад в развитие бразильского единоборства в Подмосковье.

В Химках капоэйрой занимаются порядка 150 местных жителей. Этот вид спорта, пришедший в Россию из Бразилии, сочетает в себе элементы акробатики и боя. Он позволяет развивать быструю реакцию и выносливость.

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#спорт
#спортсмены
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#медали
#победа
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Стало известно, кем был для Исинбаевой ее умерший тренер Трофимов
Исинбаева назвала своего умершего тренера Трофимова вторым отцом
03 января 2025, 15:54

Елена Исинбаева (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Заслуженный тренер России Евгений Трофимов, умерший на 81-м году жизни 3 января, был вторым отцом для своей воспитанницы и олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Об этом спортсменка рассказала в социальных сетях.
«Сегодня с огромной болью я сообщаю вам о смерти моего тренера, наставника и человека, который стал для меня вторым отцом, - Трофимова Евгения Васильевича. Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но и, самое главное, становиться сильной личностью. Он был для меня примером во всем. Каждый успех, каждая медаль - это была его заслуга», — гласит пост Исинбаевой.
Она добавила, что Трофимов верил в нее, когда у нее самой не было веры в себя. Исинбаева резюмировала, что тренер подходил к работе с честностью, самоотверженностью, креативом и верой в успех. При этом ему было важно воспитать хорошего человека, а не количество наград.

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#россия
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#спортсмены
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Гендиректор «Пари НН» высказался о Дзюбе
Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов пожалел, что Дзюба не перешел в клуб
03 января 2025, 15:05

Фото: istockphoto/FotografieLink

Гендиректор футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов жалеет о том, что игрок Артем Дзюба не перешел к нему. Об этом собеседник рассказал порталу «РБ Спорт».
«Лично я жалею, что Дзюба в свое время к нам не перешел. Может, Дзюба и не вписался бы в клуб с учетом нашего рисунка игры, состава. По-человечески лично я жалею, что он не присоединился к «Пари НН», — прокомментировал Мелик-Гусейнов соответствующий вопрос.

Известно, что в начале 2023 года Дзюба был близок к тому, чтобы стать членом «Пари НН». Сейчас нападающий играет за «Акрон» из Тольятти.

Дзюба является четырехкратным чемпионом РФ, а также четырежды завоевывал Суперкубок и прочие награды.

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#мир
#россия
#спорт
#футбол
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Ледовые шоу с олимпийскими чемпионами можно бесплатно посмотреть в Подмосковье
03 января 2025, 13:49

Фото: istockphoto/FotografieLink

Ледовые шоу с участием знаменитых олимпийских чемпионов можно бесплатно посмотреть в Подмосковье. Как стало известно «Радио 1», в них поучаствуют такие звезды отечественного спорта, как: Евгений Плющенко, Татьяна Навка, Ирина Слуцкая, а также Илья Авербух.
«Мы сделали акцент на доступности, чтобы жители даже самых отдаленных округов могли увидеть выступления. Шоу пройдут в таких городах, как Дубна, Зарайск, Ногинск, Чехов, Можайск, Орехово-Зуево, Волоколамск и других», — поделился деталями глава Минкульта и туризма МО Василий Кузнецов.
Желающие могут насладиться спектаклем «Новогодний самовар», постановкой «Чемпионы», а также ледовым шоу «Двенадцать месяцев». Остальные подробности по ссылке.

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Экс-директор «Оренбурга» пожелал футболу России вернуться на арену в 2025 году
Андреев пожелал российскому футболу в 2025 году вернуться на международную арену
03 января 2025, 12:37

Фото: istockphoto/FotografieLink

Бывший спортивный директор Дмитрий Андреев «Оренбурга» пожелал российским футболистам возвращения на международную арену в наступившем году. Об этом пишет «РБ Спорт», задавая соответствующий вопрос.
«Двигаться вперед, реализовывать задуманное и, конечно же, вернуться на международную арену. Хочется увидеть, на каком мы уровне находимся», — сказал собеседник.

В связи с текущими событиями на Украине клубы, а также сборные России не участвуют в международных турнирах ФИФА и УЕФА. Запад активно вмешивает спорт в политику, запрещая российским спортсменам выступать под собственным флагом.

Перед этим стало известно, что в «Лыжне России-2025» могут принять участие 15 тысяч человек.

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Участниками «Лыжни России-2025» в Химках станут 15 тысяч человек
03 января 2025, 11:59

Фото: администрация г.о. Химки

Ежегодная всероссийская «Лыжня России-2025» пройдет 8 февраля в подмосковных Химках на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Как подчеркнули в администрации городского округа, мероприятие привлекло интерес, поучаствовать в нем могут 15 тысяч человек.
«Лыжня России» — одно из крупнейших зимних соревнований года. Турнир объединяет свыше полумиллиона профессионалов и любителей из более чем 70 регионов страны. Им предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров», — сказано в сообщении.
Также предусмотрен костюмированный забег, где важна творческая составляющая. Спортсмены пройдут чуть больше километра, надев яркие наряды, формат которых выбирают самостоятельно.

Мероприятие проходит при поддержке министерств спорта России и МО.

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Овечкин забил 871-й гол после возвращения на лед, до рекорда Гретцки еще 23 шайбы
03 января 2025, 05:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский нападающий клуба НХЛ (Национальной хоккейной лиги) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередной заброшенной шайбой в матче против «Миннесоты».
Счет в игре после гола Овечкина во втором периоде стал ничейный — 2:2.

Это уже третий гол нападающего после его возвращения на лед. 19 ноября в матче с «Ютой» он получил перелом малоберцовой кости и пропустил 16 игр. Вернувшись к играм, Овечкин уже успел забить в матчах против «Торонто» и «Детройта».

Заброшенная шайба стала для Овечкина 871-й в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории, однако лидером остается Уэйн Гретцки с 894 голами.

Чтобы стать лучшим, Овечкин должен забросить еще 23 шайбы.

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#лёд
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#александр овечкин
#счёт
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Старейшая в мире олимпийская чемпионка умерла в Венгрии
Старейшая в мире олимпийская чемпионка Агнеш Келети умерла в Венгрии в 103 года
02 января 2025, 15:23

Фото: istockphoto/josefkubes

На 104-м году жизни, не дожив недели до своего дня рождения, скончалась старейшая в мире олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети. Об этом сообщили обозреватели Nemzeti Sport. Уточняется, что спортсменки не стало в Венгрии.
«Агнеш Келети, пятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике, старейшая в мире олимпийская чемпионка, скончалась в четверг утром в возрасте 103 лет», — сказано в публикации.
Агнеш Келети родилась 9 января 1921 года. Первый чемпионат почившая звезда выиграла в 1940 году, а затем ей запретили заниматься любым видом спорта из-за еврейского происхождения.

Женщина пережила Холокост. Первое олимпийское золото после войны она взяла в 1952 году.

Всего у Келети десять Олимпийских медалей и три медали, завоеванные на мировых чемпионатах. Старейшей чемпионкой она была с 8 сентября 2023 года.

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#мир
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Овечкин нецензурно по-русски прокомментировал победе над «Бостоном» в НХЛ
01 января 2025, 22:40

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов )

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на русском языке нецензурно прокомментировал победе над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеисты «Вашингтона» 31 декабря одержали победу над хоккейным клубом «Бостон Брюинз» со счетом 3:1. Александр Овечкин не смог набрать очки. После окончания игры в социальных сетях появилось видео с новогодним поздравлением хоккеиста — в нём он выругался в связи с победой над «Бостон Брюинз».

Потом капитан «Кэпиталз» обратился к своим знакомым и поздравил их с наступающим праздником. После Нового года Александр Овечкин дал всем совет «прийти в себя и открыть баночку пива».


Ранее сообщалось, что Александр Овечкин впервые вышел на лед после травмы и помог «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Торонто Мейпл Лифс» в матче НХЛ. Игра, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

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#александр овечкин
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