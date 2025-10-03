«Ахмат» оштрафован на 50 тысяч рублей из-за оскорблений в адрес Артема Дзюбы

03 октября 2025, 18:52

Фото: iStock/ALFSnaiper

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) наложил штраф в размере 50 тысяч рублей на футбольный клуб «Ахмат». Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц в беседе с «Чемпионатом».





Инцидент произошёл после окончания матча десятого тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России между «Ахматом» и «Акроном». Двое несовершеннолетних болельщиков выбежали на поле и начали скандировать оскорбительные объявления в адрес российского нападающего Артема Дзюбы.





«После матча на поле выбежали два несовершеннолетних человека, которые скандировали оскорбления в адрес Дзюбы. «Ахмату» — штраф 50 тысяч рублей», — отметил Григорьянц.