Бывший защитник «Спартака» Ковтун оценил игру команды без тренера Станковича

03 октября 2025, 12:59

Фото: iStock/Pixfly

Экс-защитник московского «Спартака» Юрий Ковтун поделился своим мнением о последних результатах «красно-белых» в отсутствие главного тренера Деяна Станковича, дисквалифицированного на месяц. По его словам, без него игроки чувствуют себя свободнее.





Напомним, что Деян Станкович был дисквалифицирован 19 сентября и сможет вернуться к работе на бровке только 21 октября — к матчу FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо». Тем временем «Спартак» под руководством исполняющего обязанности тренера выиграл три матча подряд: дважды обыграл «Пари НН» и победил «Крылья Советов». Следующий игра «красно-белых» пройдет 5 октября на «ВЭБ Арене» против ЦСКА. Начало встречи в 16:30 по московскому времени.





«Одно дело руководить тренировочным процессом на неделе, другое — во время матча. Станкович ведет себя эмоционально. Без него на лавке игроки чувствуют, что им не напихают за ошибки по ходу игры. Отсутствие Станковича на бровке развязывает футболистам «Спартака» руки. И еще они хотят доказать ему, что без него тоже могут показать хорошую игру и результат», — сказал Ковтун в беседе с Metaratings.ru.

